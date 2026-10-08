Smutný zázrak Novo Nordisk. Celá farmacie roste, jen dánská firma padá
Vývoj akcií farmaceutické firmy Novo Nordisk v posledních měsících šokuje. Zatímco všichni významnější konkurenti rostou, akcie Novo Nordisku letos klesají. A to o dost. Firmě se nedaří navázat na mimořádně silný růst z předchozích dvou let, má problémy s byznysem, a tak začíná slibovat další zázraky vedle léků na hubnutí. Bude to stačit? Investoři na to zatím příliš neslyší.
Zahrajme si na chvíli s čísly. Před 20 lety stála akcie farmaceutické společnosti Novo Nordisk zhruba 21 dánských korun. A bráno touto perspektivou je její dnešní hodnota kolem 250 dánských korun mimořádným zhodnocením. Dvanáctinásobek je samozřejmě za 20 let velmi dobrý zisk. Jenomže musíme se vrátit o dva roky zpět. V polovině roku 2024 vrcholila očekávání spojená s léky na hubnutí, a právě akcie dánské farmaceutické firmy z toho profitovaly. Postupně vystoupaly až nad částku tisíc dánských korun. A Novo Nordisk se stal nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou se sídlem v Evropě.
Ačkoli boom léků na hubnutí pokračuje a tyto substance si týdně aplikuje čím dál víc lidí po celém světě, výrobce Ozempicu a Wegovy z toho nedokáže dostatečně profitovat. To ostatně ukázaly i prozatím poslední výsledky, které sice skončily nad odhady trhu, a firma na jejich základě dokonce zvýšila celoroční výhled zisku. Investoři se ale soustředili na pilulku Wegovy, jejíž tržby ve výši 3,22 miliardy dánských korun pouze vyrovnaly očekávání analytiků. Akcie firmy tak od konce července soustavně klesají.
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Celý trh roste
A neklesají pouze v těchto posledních dvou měsících, akcie Novo Nordisk si za letošek připisují celkovou ztrátu přesahující 24 procent. A to už je poměrně zásadně alarmující situace, zejména ve chvíli, kdy se jeho konkurentům naopak daří. Hlavním přímým konkurentem je Eli Lilly, která prodává přípravek na hubnutí Mounjaro. Americké firmě se jednak daří výrazně navyšovat prodeje. To se pak projevuje i na akciích, které letos posílily o více než sedm procent.
A podobně na tom jsou i další farmaceutické firmy, jejichž akcie jsou všechny v ukazateli YTD v plusu. Pfizer i Novartis posílily o téměř desetinu, Johnson & Johnson dokonce o více než 22 procent.
Akcie reagují na růst celého farmaceutického průmyslu, který vedle léků na hubnutí pohánějí k růstu také léky na chronická onemocnění. Očekává se, že celý farmaceutický průmysl v letošním roce dosáhne tržeb přes 2,15 bilionu dolarů, zatímco vloni to byly necelé dva biliony. Odhaduje se, že v roce 2034 by farmaceutický trh měl dosáhnout objemu čtyř bilionů dolarů.
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Hledá se lék na pleš. Značka: Spěchá
Právě na budoucí růst nyní apeluje také šéf Novo Nordisk Maziar Mike Doustdar, který v posledních měsících čelí propadu byznysu i investic. Ačkoli do velké míry stál právě za úspěchem firmy před dvěma lety, v roli CEO, kterým se stal vloni, se mu zatím nedaří zvrátit negativní trend.
Novo Nordisk tak podle něj musí jednak zefektivnit výrobu, dále přinést další inovace u léků na hubnutí, které by se co nejdříve měly začít podávat ve formě pilulek. A výzvou je také posílení byznysu v USA, kde Novo Nordisk čelí řadě komplikací kvůli růstu podnikatelského šovinismu v největší ekonomice světa.
V neposlední řadě pak Doustdar slibuje také hledání dalších byznysových příležitostí, které by měly nabídnout podobný příliv nových tržeb jako Ozempic. Jedná se především o léky proti plešatosti.
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