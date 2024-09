Švédský operátor Telia šetří. Rozdá výpovědi tisícům zaměstnanců

Švédská telekomunikační společnost Telia hodlá zrušit 3000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 15 procentům její celkové pracovní síly. Oznámila to dnes firma. Připravované propouštění je součástí plánů na snížení ročních nákladů podniku nejméně o 2,6 miliardy švédských korun (téměř šest miliard korun).

Společnost Telia poskytuje telekomunikační služby a provozuje televizní kanály ve Skandinávii a pobaltských zemích. V současnosti se potýká mimo jiné s poklesem reklamních tržeb u svých mediálních aktivit, píše agentura Reuters.

„Je to obtížné rozhodnutí, ale nezbytné k zajištění dlouhodobého úspěchu společnosti Telia,“ uvedl v tiskové zprávě ke snižování počtu zaměstnanců šéf firmy Patrik Hofbauer. V samotném Švédsku hodlá Telia zrušit zhruba 1400 pracovních míst.

Podle Hofbauera musí podnik provozovat své aktivity mnohem jednodušším způsobem a urychlit rozhodovací proces. „Měníme provozní model,“ řekl Hofbauer agentuře Reuters. „Dáváme větší zodpovědnost divizím v jednotlivých zemích, protože tam uspokojujeme požadavky svých zákazníků,“ dodal.

