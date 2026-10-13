Strnadova CSG míří do vesmíru. Stala se největším akcionářem MDA Space
Průmyslová a obranná skupina CSG miliardáře Michala Strnada vstupuje výrazněji do kosmického průmyslu. V kanadské MDA Space získala 9,5procentní podíl a stala se jejím aktuálně největším akcionářem. Vedle kapitálové investice chce rozvíjet i společné projekty a sestavila vlastní tým expertů na kosmické technologie.
Průmyslová a obranná skupina CSG rozšiřuje své aktivity do kosmického průmyslu. Nákupem akcií získala 9,5procentní podíl v kanadské společnosti MDA Space a stala se jejím aktuálně největším akcionářem. Firma patří mezi významné globální poskytovatele pokročilých kosmických technologií a služeb a její akcie se obchodují na burzách v Torontu a New Yorku.
Pro CSG jde o další krok mimo její tradiční obranný a letecký byznys. Skupina považuje kosmické technologie za stále důležitější součást bezpečnostního i průmyslového sektoru a počítá s tím, že jejich význam bude dál růst.
Podle odhadů citovaných skupinou by se globální vesmírná ekonomika mohla do roku 2035 ztrojnásobit na 1,8 bilionu dolarů. Jen vládní výdaje na obranné aktivity ve vesmíru dosáhly v roce 2025 přibližně 74 miliard dolarů.
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
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Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
CSG chce s MDA Space spolupracovat i na dalších projektech
Investice nemá zůstat pouze finančním vstupem. CSG počítá s možností širší spolupráce s MDA Space, například při budování výrobních kapacit v Evropě, strategických akvizicích nebo mezinárodní expanzi kanadské společnosti. „MDA Space je uznávaná, dobře řízená a zisková společnost, která dlouhodobě roste a patří mezi technologickou špičku kosmického průmyslu,“ uvedl předseda představenstva CSG Michal Strnad.
MDA Space se věnuje satelitním systémům, robotice, kosmickým operacím, geografickému satelitnímu zpravodajství i technologiím využitelným v obraně.
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CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
„Chceme být jejím dlouhodobým strategickým akcionářem a vidíme značný potenciál pro další růst obou společností,“ dodal Strnad. Podle něj by spolupráce mohla CSG zároveň umožnit rozšířit nabídku technologií pro vlastní zákazníky.
Další krok po SatVu a AtmosSpaceCargo
CSG už v kosmickém sektoru několik menších investic uskutečnila. Prostřednictvím fondu rizikového kapitálu Tech Horizons vstoupila do britské společnosti SatVu a německé AtmosSpaceCargo.
Podíl v MDA Space je ale výrazně větší investicí a zapadá do dlouhodobější strategie skupiny v oblasti kosmického průmyslu. CSG při ní sází na kombinaci kapitálových vstupů, vlastních odborných kapacit a spolupráce se zavedenými technologickými firmami.
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Zprávy z firem
Úspěšné působení na západoevropském trhu, zaměstnávání pracovníků z východních členských států EU a vše řídí „mozek“ v Česku. Takhle nevypadá tradiční představa o exportu tuzemských firem do zemí na západ od našich hranic. Ukazuje se ale, že české firmy nemusí být jenom v nezdravě podřízeném postavení dodavatelů součástek (jak to často bývá v autoprůmyslu), ale dokážou se prosadit i díky finálním dodávkám produktů, služeb nebo výsledkům špičkového výzkumu, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí.
Generální ředitel MDA Space Mike Greenley označil vstup CSG za součást dalšího rozšiřování mezinárodní akcionářské základny společnosti. „V době, kdy státy po celém světě zvyšují investice do vlastních obranných a kosmických kapacit, je rozšiřování naší mezinárodní akcionářské základny důležitou součástí strategie dalšího růstu MDA Space,“ uvedl Greenley.
CSG buduje vlastní kosmický tým
Spolu s investicí do MDA Space vytvořila CSG také vlastní tým odborníků, který má připravovat další expanzi skupiny v tomto oboru.
Kosmickou strategii a technologie povede Ladislav Stahl, který dříve působil jako poradce NATO pro vesmír a vedl české Satelitní centrum. Za investice a rozvoj podnikání bude odpovídat Filip Kocián, který se specializuje na investice a strategický rozvoj firem v kosmickém průmyslu.
Tým doplní kanadský manažer Cameron McKenzie, jenž bude jako seniorní poradce rozvíjet aktivity CSG na kanadském trhu. V minulosti působil mimo jiné v L3Harris Technologies, CAE a Canadian Commercial Corporation.
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Nedávno vzniklá skupina Akipia Michala Strnada, Tomáše Brzobohatého a Marka Šmrhy má další realitní projekt. Vstupuje do výstavby nejluxusnějšího mrakodrapu v Polsku. Varšavská Roma Tower bude dosahovat výšky 170 metrů a nabídne bydlení v ultraluxusním stylu. Akipia se nedávno stala investorem projektu rozvoje nové pražské čtvrti Bubny-Zátory.
„Do kosmického průmyslu vstupujeme se stejným přístupem, jakým se řídíme při všech našich rozhodnutích o investicích a expanzi: s dlouhodobou vizí a důrazem na finanční disciplínu,“ uvedl investiční ředitel CSG Stanislav Kuba.
Podle něj má spojení vlastního expertního týmu a kapitálového vstupu do zavedené technologické společnosti vytvořit základ pro další růst CSG v jednom z technologicky nejrychleji se rozvíjejících průmyslových odvětví.
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
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Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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