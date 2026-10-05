Strnad a spol. postaví nejluxusnější dům ve Varšavě. Zatím tají jeho podobu
Nedávno vzniklá skupina Akipia Michala Strnada, Tomáše Brzobohatého a Marka Šmrhy má další realitní projekt. Vstupuje do výstavby nejluxusnějšího mrakodrapu v Polsku. Varšavská Roma Tower bude dosahovat výšky 170 metrů a nabídne bydlení v ultraluxusním stylu. Akipia se nedávno stala investorem projektu rozvoje nové pražské čtvrti Bubny-Zátory.
Jako v Dubaji: nová Roma Tower pražské realitní skupiny Akipia se má stát jednou z nových dominant v srdci polské metropole. Budova nabídne 48 nadzemních a šest podzemních podlaží, celkem 357 luxusních apartmánů a mimo jiné unikátní wellness zónu s 25metrovým bazénem či soukromé kino. Interiérový design zajistí renomované italské designérské studio Pininfarina. Podoba nového věžáku je zatím utajená, na snímku je proto jen místo, kde bude stát.
Celková hodnota projektu dosahuje až 20 miliard korun. Akipia do projektu vstupuje jako hlavní investor.
„Výstavba nové dominanty Varšavy plně odpovídá investiční strategii naší skupiny. Naším cílem je podílet se na projektech mimořádné hodnoty, které přetrvají po generace. Do tohoto projektu vstupujeme společně s předními hráči na polském realitním trhu a špičkovými dodavateli z celé Evropy,“ říká Marek Šmrha, Managing Partner a jeden ze tří zakladatelů Akipia.
Projekt už má stavební povolení
Projekt společně rozvíjejí v Polsku etablované realitní společnosti Liebrecht & wooD a BBI Development spolu s nadací Pro Bonum Foundation. Projekt již získal stavební povolení a zahájení výstavby je plánováno na podzim 2026.
Největší bytová dřevostavba v Česku má hotovou hrubou stavbu. Projekt Dřevák od Skansky ukazuje výhody i limity výstavby ze dřeva a většina jeho 76 bytů už našla kupce.
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Reality
Největší bytová dřevostavba v Česku má hotovou hrubou stavbu. Projekt Dřevák od Skansky ukazuje výhody i limity výstavby ze dřeva a většina jeho 76 bytů už našla kupce.
„Máme před sebou několik let náročné práce, jejímž cílem je vytvořit mimořádný rezidenční produkt nejen pro Varšavu, ale pro celý region. Jsme potěšeni, že do našeho týmu přichází Akipia, kterou založili zkušení a úspěšní investoři. Společně tvoříme silné partnerství, které je schopné realizovat projekt, jenž posune hranice luxusu ve Varšavě i v celé Evropě,“ říká Michał Skotnicki, CEO společnosti BBI Development S.A.
„Investice Akipia představuje pro Roma Tower významný milník. Jsme rádi, že můžeme přivítat partnera, který sdílí naši ambici pro tento mimořádný projekt, jenž nastaví nový standard luxusu. Transakce je zároveň významným milníkem pro varšavský realitní trh a odráží rostoucí zájem investorů ze střední a východní Evropy o Polsko i sílu Varšavy jako investiční destinace,“ uvádí Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO společnosti Liebrecht & wooD Poland.
Český výrobce dveří a zárubní Doornite vstupuje na trh START pražské burzy. Investorům chce nabídnout až 20 procent nových akcií a získat nejméně 80 milionů korun. Kapitál má urychlit investice do výroby, zvýšit její kapacitu a může posloužit také k financování akvizic.
Výrobce dveří Doornite míří na burzu. Od investorů chce nejméně 80 milionů korun
Trhy
Český výrobce dveří a zárubní Doornite vstupuje na trh START pražské burzy. Investorům chce nabídnout až 20 procent nových akcií a získat nejméně 80 milionů korun. Kapitál má urychlit investice do výroby, zvýšit její kapacitu a může posloužit také k financování akvizic.
Bazén, kino i tři hvězdy Fitwel
Roma Tower je prvním rezidenčním projektem v Polsku, který získal nejvyšší možné hodnocení v rámci certifikace Fitwel, tedy 3 hvězdy. Fitwel je mezinárodní certifikační systém zaměřený na podporu zdraví, well-beingu a pobytu v budovách. Při hodnocení zohledňuje mimo jiné přístup k dennímu světlu, kvalitu vzduchu a vody či prvky podporující zdravý životní styl.
Projekt bude mít pozitivní dopad také na své okolí. Plány zahrnují rekonstrukci přilehlých ulic Emilia Plater a Nowogrodzka, včetně nových chodníků, cyklostezek a městské zeleně. V dalších fázích je plánována také rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla, kaple sv. Barbory, křížové cesty a farního domu.
Podobu věže ukážou až v roce 2027
Oficiální představení projektu Roma Tower včetně finálních vizualizací je plánováno na rok 2027. Ve stejném období by měl být zahájen také prodej jednotlivých apartmánů.
Do pražských Bubnů míří těžká investorská sestava. Původní vlastník pozemků J&T prodal polovinu konkurenční skupině Penta, podíl v projektu bude mít i nová investiční skupina spoluzaložená Michalem Strnadem. Společně chtějí proměnit obří brownfield v novou městskou čtvrť. Vzniknout může až deset tisíc bytů a investice se mají vyšplhat k 90 miliardám korun.
Penta, Strnad a J&T si rozdělili Bubny. Vyroste tam deset tisíc bytů
Reality
Do pražských Bubnů míří těžká investorská sestava. Původní vlastník pozemků J&T prodal polovinu konkurenční skupině Penta, podíl v projektu bude mít i nová investiční skupina spoluzaložená Michalem Strnadem. Společně chtějí proměnit obří brownfield v novou městskou čtvrť. Vzniknout může až deset tisíc bytů a investice se mají vyšplhat k 90 miliardám korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.