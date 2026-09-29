Stellantis dočasně zastaví tři továrny. Nemá dost baterií
Zákazníci chtějí elektromobily s dlouhým dojezdem, Stellantis pro ně ale nemá dost baterií. Automobilový koncern proto sáhl k nezvyklému řešení: ve třech francouzských továrnách dočasně zastaví výrobu, místo aby plnil sklady vozy v konfiguracích, o které není takový zájem. Některé linky zůstanou stát až dva týdny.
Stellantis narazil na úzké hrdlo elektromobility. Poptávku po některých elektrických modelech má, chybí mu ale baterie, aby ji dokázal uspokojit. Výsledkem bude říjnová odstávka tří francouzských továren v Sochaux, Rennes a Mylhúzách, píše Reuters.
Podle automobilky se nedostatek týká baterií pro elektromobily s dlouhým dojezdem. Právě o ty je podle ní vysoký zájem, zejména mezi firemními zákazníky, a poptávka nyní převyšuje nabídku.
Pro svetr, večeři a nově i pro luxusní parfém nebo rtěnku ze Sephory. Marks & Spencer chystá jednu z nejvýraznějších proměn své kosmetické nabídky a do stovky britských obchodů přivede od příštího jara světového beauty giganta. Tradiční řetězec tím chce přilákat nové zákazníky a a konečně a výrazněji promluvit do stamiliardového trhu s kosmetikou. Sephora na oplátku dostane elegantní zkratku k expanzi po celé Británii.
Marks & Spencer si nastěhuje do obchodů Sephoru
Zprávy z firem
Pro svetr, večeři a nově i pro luxusní parfém nebo rtěnku ze Sephory. Marks & Spencer chystá jednu z nejvýraznějších proměn své kosmetické nabídky a do stovky britských obchodů přivede od příštího jara světového beauty giganta. Tradiční řetězec tím chce přilákat nové zákazníky a a konečně a výrazněji promluvit do stamiliardového trhu s kosmetikou. Sephora na oplátku dostane elegantní zkratku k expanzi po celé Británii.
Koncern proto nechce pokračovat ve výrobě jiných konfigurací jen proto, aby udržel linky v chodu. Výrobní plán raději dočasně omezí, aby se mu nezačaly hromadit vozy, které neodpovídají tomu, co zákazníci aktuálně požadují.
Až dvoutýdenní odstávka
Nejdelší odstávka čeká závod v Mylhúzách na východě Francie. Výroba se tam zastaví od 15. do 30. října.
Továrna v Rennes na severozápadě země přeruší produkci od 22. do 30. října, závod v Sochaux na východě Francie od 23. do 30. října. Zaměstnance všech tří továren Stellantis o plánovaných odstávkách informoval v úterý.
Pro automobilku jde o nepříjemný paradox. V době, kdy výrobci svádějí boj o zákazníky pro elektromobily, Stellantis podle svého vyjádření zákazníky má. Problém je vyrobit dost vozů přesně v té podobě, v jaké je chtějí.
Obuvnická značka Baťa ukončí výrobu ve svém závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Jde o jedinou továrnu společnosti ve střední Evropě a boty se v ní vyrábějí už od roku 1970. Provoz podle firmy přestal být rentabilní. O práci přijde 92 lidí.
Baťa končí s výrobou v Česku. O práci přijde 92 lidí
Zprávy z firem
Obuvnická značka Baťa ukončí výrobu ve svém závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Jde o jedinou továrnu společnosti ve střední Evropě a boty se v ní vyrábějí už od roku 1970. Provoz podle firmy přestal být rentabilní. O práci přijde 92 lidí.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.