Marks & Spencer si nastěhuje do obchodů Sephoru
Pro svetr, večeři a nově i pro luxusní parfém nebo rtěnku ze Sephory. Marks & Spencer chystá jednu z nejvýraznějších proměn své kosmetické nabídky a do stovky britských obchodů přivede od příštího jara světového beauty giganta. Tradiční řetězec tím chce přilákat nové zákazníky a a konečně a výrazněji promluvit do stamiliardového trhu s kosmetikou. Sephora na oplátku dostane elegantní zkratku k expanzi po celé Británii.
Marks & Spencer je pro Brity institucí. Nakupují v něm spodní prádlo, oblečení, jídlo i vybavení domácnosti. Kosmetický byznys mu ale zatím spíš unikal. Podíl kosmetiky na celkových tržbách skupiny se nyní pohybuje kolem 1,3 procenta. To se teď pokusí změnit s pomocí jednoho z nejsilnějších jmen světové kosmetiky.
Od jara 2027 se do stovky prodejen Marks & Spencer nastěhuje Sephora. Řetězec vlastněný francouzským luxusním impériem LVMH dostane uvnitř obchodů M&S vlastní prodejní prostory, specialisty na kosmetiku a přístup k zákazníkům napříč Británií.
Obě firmy tím získávají přesně to, co jim chybí. M&S dostane magnet na zákazníky, kteří by k němu pro kosmetiku možná nikdy nezamířili. Sephora zase stovku nových adres, aniž by musela postavit stovku vlastních obchodů.
Miliardový trh, na kterém je M&S trpaslíkem. Zatím
Britský beauty trh má podle WorldPanel by Numerator hodnotu 5,2 miliardy liber, tedy zhruba 148 miliard korun. Pro řetězec je tedy kosmetika především velkou nevyužitou příležitostí. A firma se netají tím, že Sephora má plnit ještě jeden úkol: přivést nové zákazníky a přimět ty současné, aby do M&S chodili častěji.
„Kosmetika je pro M&S důležitou kategorií s potenciálem přilákat nové zákazníky a dát těm stávajícím příležitost nakupovat u nás častěji,“ uvedl John Lyttle, výkonný ředitel divize Fashion, Home & Beauty společnosti Marks & Spencer.
Partnerství je součástí širší proměny módní, domácí a kosmetické divize M&S. Firma chce podle Lyttlea nejen zlepšit nabídku pro zákazníky, ale zároveň vybudovat efektivnější a ziskovější byznys.
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Sephora našla zkratku k expanzi
Také Sephora má k dohodě velmi dobrý důvod. Na britský trh se vrátila teprve před několika lety a nyní zde provozuje 18 samostatných obchodů. Partnerství s M&S její fyzický dosah skokově rozšíří. Namísto nákladného otevírání desítek klasických poboček využije již existující síť jednoho z nejznámějších britských retailerů. Nový koncept ponese název Sephora at M&S a bude fungovat jako shop-in-shop – samostatný svět Sephory uvnitř prodejny Marks & Spencer.
Kosmetický řetězec tím získá přístup nejen na hlavní britské nákupní třídy, ale také do retail parků a měst, kde vlastní obchod nemá. A Sephora dává otevřeně najevo, že chce v Británii šlápnout na plyn.
„Naše uvedení na britský trh bylo tak úspěšné, že jsme chtěli jít dál a rychleji,“ uvedla Catherine Spindler, prezidentka Sephory pro Evropu a Blízký východ.
Právě M&S má být nástrojem, který jí takové zrychlení umožní.
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Parfémy, make-up i exkluzivní značky
Nové prostory Sephory nabídnou péči o pleť, make-up, parfémy, vlasovou i tělovou kosmetiku. Firma slibuje kombinaci zavedených značek, novějších jmen a exkluzivních produktů.
Konkrétní seznam značek si ale obě společnosti zatím nechávají pro sebe. Odhalit jej chtějí až blíže ke spuštění prodeje.
Součástí obchodů budou také specializovaní beauty poradci. Ještě širší nabídku zákazníci najdou na M&S.com, odkud si budou moci nákup nechat poslat domů nebo využít click & collect a vyzvednout jej v obchodech Marks & Spencer po celé zemi.
M&S zároveň nehodlá opustit vlastní kosmetické produkty, do kterých chce dál investovat.
Partnerství tak řeší slabinu obou značek jediným tahem. Marks & Spencer má obrovskou maloobchodní síť, ale v kosmetice je zatím malým hráčem. Sephora má přesně opačný problém: značku, po které je poptávka, ale zatím jen 18 britských obchodů. Od příštího jara se tyto dvě slabiny mají vzájemně vyrušit.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.