Baťa končí s výrobou v Česku. O práci přijde 92 lidí
Obuvnická značka Baťa ukončí výrobu ve svém závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Jde o jedinou továrnu společnosti ve střední Evropě a boty se v ní vyrábějí už od roku 1970. Provoz podle firmy přestal být rentabilní. O práci přijde 92 lidí.
Výroba v Dolním Němčí skončí postupně v průběhu příštího roku. Baťa podle svého vyjádření nedokáže závod za současných tržních podmínek provozovat se ziskem.
„Ukončení výroby v našem závodě v Dolním Němčí pro nás bylo velmi obtížné rozhodnutí. Bohužel jde o takový typ provozu, který nelze za nynějších podmínek na trhu udržet jako rentabilní,“ uvedl člen představenstva společnosti Baťa Andrea Montagnoli.
Továrna je součástí společnosti Baťa od roku 1992, samotná výroba obuvi zde ale začala už v roce 1970. Ještě loni závod vyrobil přibližně 150 tisíc párů bot pro prodejny Baťa a další odběratele.
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Továrna stavěná na velké série už nevyhovuje
Problémem je podle společnosti především charakter závodu. Jeho kapacita a struktura byly navrženy pro velkosériovou výrobu, která už neodpovídá současné poptávce.
Zachování továrny by proto vyžadovalo změnu typu výroby a další investice. Ty se ale podle společnosti při současném objemu produkce, nákupních cenách a jejich očekávaném vývoji ekonomicky nevyplatí.
Konec závodu zasáhne 92 zaměstnanců. Baťa chce výrobu utlumovat v několika etapách a o podmínkách odchodu zaměstnanců jedná s odbory. Firma je rovněž v kontaktu s obcí a úřadem práce a pro zaměstnance připravila program, který jim má pomoci najít nové uplatnění.
Konec výroby v Dolním Němčí ale neznamená odchod značky Baťa z Česka. Na tuzemském trhu bude dál působit prostřednictvím své maloobchodní sítě.
Baťa dnes působí přibližně v pěti desítkách zemí a po celém světě provozuje kolem šesti tisíc prodejen.
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