Kellnerová kupuje od Pražáka developerské projekty u O2 areny
PPF už patří O2 arena, teď si ukrajuje další kus jejího okolí. Od Kaprainu miliardáře Karla Pražáka kupuje balík firem, za nimiž stojí pozemky, kanceláře i připravované developerské projekty v Praze. Hodnota obchodu zůstává tajná, transakci už posuzuje antimonopolní úřad.
Skupina PPF získává další část území v okolí pražské O2 areny. Její realitní společnost PPF Real Estate kupuje od Kaprainu skupinu šesti firem, které vlastní nemovitosti, pozemky a připravované developerské projekty především v Praze 9.
Transakci začal posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten se jí zabývá ve zjednodušeném řízení a rozhodnutí by měl vydat do 20 dnů. Hodnotu obchodu úřad nezveřejnil.
PPF už přitom samotnou O2 arenu vlastní. Novou akvizicí tak může výrazně rozšířit své realitní aktivity v jejím bezprostředním okolí.
PPF získá brownfield i připravované projekty
Předmětem obchodu jsou společnosti Harfa BC C, Harfa District, Českomoravská Invest, Kovářská 939, C & R Office Center One a Mototech Real.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech pronájmu nebytových prostor, především kancelářských a skladových prostor, a přípravy pozemků a projektů pro další rozvoj,“ uvedl antimonopolní úřad.
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Za komplex kanceláří na pražské Pankráci by Němci mohli utržit přes tři miliardy
Reality
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Za jednotlivými společnostmi se skrývá několik významných nemovitostí a připravovaných projektů. Harfa District je spojena s plánovanou výstavbou na brownfieldu Howden ČKD, Harfa BC C s připravovaným projektem Harfa SO16.
Českomoravská Invest souvisí s plánovanou administrativní budovou Českomoravská poblíž stejnojmenné stanice metra. Společnost Kovářská 939 zase připravuje polyfunkční projekt Kovářská.
Do balíku patří rovněž C & R Office Center One, která vlastní již dokončenou kancelářskou budovu Harfa Business Center A.
Výjimkou z pražské devítky je společnost Mototech Real. Ta vlastní šestnáctihektarový areál ve Stodůlkách.
PPF nakupuje také za Prahou
A nejde o jediný realitní obchod PPF, kterým se nyní antimonopolní úřad zabývá. ÚOHS ve stejný den začal posuzovat také akvizici společnosti IK Invest 3 ze strany PPF reality 2.
Firma vlastní golfové hřiště Oaks Prague v Nebřenicích ve středních Čechách a je spojena také s tamním stejnojmenným rezidenčním projektem.
The Oaks Prague počítá s výstavbou rezidenčních vil, apartmánových a rodinných domů. Součástí areálu je golfové hřiště a další služby včetně dvou restaurací. Také tuto transakci ÚOHS posuzuje ve zjednodušeném řízení a rozhodnout by měl do 20 dnů.
J&T Investiční společnost prostřednictvím fondu Prime Hotel Assets Fund koupila komplex Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza v centru Prahy. Součástí transakce je hotel s 416 pokoji, kanceláře, retail i garáže. Akvizice má zároveň posloužit jako základ nové realitní platformy pro další investice do komerčních nemovitostí.
J&T kupuje Prague Marriott. Hotelový komplex má být základem nové realitní platformy
Reality
J&T Investiční společnost prostřednictvím fondu Prime Hotel Assets Fund koupila komplex Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza v centru Prahy. Součástí transakce je hotel s 416 pokoji, kanceláře, retail i garáže. Akvizice má zároveň posloužit jako základ nové realitní platformy pro další investice do komerčních nemovitostí.
Další velký přesun pražských nemovitostí
Akvizice projektů od Kaprainu přichází v době, kdy se na pražském realitním trhu uskutečňují další významné majetkové přesuny.
Newstream nedávno informoval o prodeji kancelářského komplexu Riverside Karlín, který od společnosti CA Immo získala česká Trinity Bank. Hodnota této transakce se podle dřívějších informací Newstreamu pohybovala kolem 300 milionů eur.
PPF patří mezi největší české investiční skupiny. Působí v 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie a investuje mimo jiné do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce či průmyslu. Podle údajů uvedených ČTK spravuje aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.
Kaprain založil podnikatel Karel Pražák v roce 2013. Skupina se zaměřuje na průmysl, nemovitosti, sport a zábavu, finance, retail a média. Hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun.
Pozn. red.: Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank, je také investorem vydavatelské společnosti Newstream.
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