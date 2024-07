Další rána pro Liberty. Hutě nemají žádný reálný finanční plán, říká insolvenční správce

Insolvenční správce dosud neobdržel od hutní společnosti Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, udržitelný plán další činnosti firmy. Způsob řízení pohybu peněz je podle správce založený na improvizaci bez jakékoliv koncepce a racionálního plánu.

Zástupci firmy Liberty na schůzce prozatímního věřitelského výboru minulý týden uvedli, že nemají naplánované relevantní příjmy, proto s nimi nepočítají v cash-flow plánu. Vyplývá to ze záznamu v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční správce, kterým je Šimon Peták z TP Insolvence, ve zprávě uvádí, že již v červnu bezprostředně po vyhlášení úpadku požadoval po podniku základní informace, včetně plánu cash-flow, výroby a obchodu. O plány žádal opakovaně, firma však tvrdila, že je nemá a musí je teprve připravit. Přislíbila vypracování tří variant, a to nejpozději do 1. července. Správce obdržel 2. července dvě varianty, obě však označil za neracionální a nepodložené. Plány v obou případech počítaly se schodkem, a to 16,01 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu 406 milionů korun) a 23,18 milionu eur (588 milionů korun). V obou návrzích však nebyly započteny mzdové náklady. Mzdy přitom zaměstnancům již dva měsíce hradí stát prostřednictvím úřadu práce.

Další verzi podnik předložil minulý týden a do konce roku v ní počítá se schodkem 11,25 milionu eur (285 milionů korun). V tomto plánu však započítává náklady pouze na 1750 zaměstnanců, podnik jich má zhruba 5000. Ani tento plán podle insolvenčního správce nelze považovat za reálný.

