Stanjura s Jurečkou jedou řešit situaci v ostravské huti s miliardovými dluhy

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes budou na ostravském magistrátu jednat o aktuální situaci v hutní společnosti Liberty Ostrava. Huť čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Situace se vyhrotila ve čtvrtek, když společnost Tameh Czech oznámila, že jí dochází uhlí, a tak zřejmě brzy přestane huti dodávat energie. Jednání v Ostravě se zúčastní i generální ředitel OKD Roman Sikora nebo generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Společnost Tameh Czech, která dodává energie huti Liberty Ostrava, na sebe v pátek podala insolvenční návrh. Uvedla, že se dostala do sekundární platební neschopnosti, poté co jí Liberty téměř před půl rokem svévolně přestala platit za dodávané produkty. V insolvenčním návrhu stojí, že má vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun.

Mluvčí společnosti Tameh Patrik Schober řekl, že Liberty Tamehu půl roku neplatí za dodávané energie a dluží mu dvě miliardy korun, z toho 1,2 miliardy ve fakturách po splatnosti. Tameh proto nemá za co nakupovat uhlí, jež tak tento týden dojde a firma začne postupně odstavovat kotle.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o našeho jediného zákazníka a provoz Tamehu je specificky uzpůsobený dodávkám výlučně pro tuto huť, jsme v patové situaci. S Liberty Ostrava jsme se pokoušeli prakticky celý tento rok jednat a najít řešení, ale bez výsledku,“ uvedl Schober. Huť ale tvrdí, že Tamehu navrhla několik řešení.

Původně deklarovaná restrukturalizace, kterou Liberty ohlásila, se podle něj neprojevila v konkrétních krocích či reálné ochotě cokoliv uhradit. „Dokud nám huť nezaplatí faktury, nejsme schopni dále fungovat. Nezbyla nám tedy jiná možnost než podat dlužnický insolvenční návrh,“ dodal Schober.

Huť na hrozbu přerušení dodávek energií uvedla reagovala prohlášením, že je zklamána jednostranným a poškozujícím jednáním společnosti Tameh, které může ohrozit tisíce pracovních míst v celém ostravském regionu. Společnost Tameh podle ní využila nedávné energetické krize a své služby systematicky předražovala.

Tameh podle mluvčí huti Kateřiny Zajíčkové v uplynulých měsících během energetické krize systematicky své služby předražoval a náklady na energie tak Liberty vzrostly od léta 2019 o 340 procent.

Společnost Tameh uvedla, že smluvní závazky nedovolují, aby navzdory nesplaceným fakturám jednoduše zastavila dodávky energií a produktů ocelárně. „Důsledkem je, že Tameh v současné době vyčerpal veškeré potenciální rezervy. Došly také zásoby uhlí, na nákup dalších surovin nejsou prostředky. Z toho důvodu nemůže Tameh pokračovat ve své činnosti. Situace přitom ohrožuje tisíce zaměstnanců obou společností,“ uvedl Schober.

Už 29. listopadu soud vyhlásil individuální moratorium, které huti před firmou Tameh zajišťuje ochranu. O tuto ochranu požádala sama Liberty, které tak nyní běží třicetidenní lhůta na předložení plánu restrukturalizace. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců, v Tamehu pracuje přes 300 lidí.

Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) upozornil na to, že kotle Tamehu jsou jediným zdrojem tepla pro několik tisíc obyvatel města Vratimova, jež s hutí sousedí. Kraj proto oslovil společnost Veolia, zda by bylo technicky možné zásobovat Vratimov z její teplárenské soustavy. Jednání mezi Vratimovem, Liberty, Tamehem a Veolií podle Unucky vyústila v dohodu, která zajistí vytápění Vratimova bez jakéhokoliv výpadku.

