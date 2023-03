Společnost DAKO-CZ obhájila ocenění Czech Business Superbrands

Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla, společnost DAKO-CZ z východočeské Třemošnice, obhájila ocenění Czech Business Superbrands i pro rok 2023. Porotce přesvědčila firma s více než dvousetletou tradicí svými hospodářskými výsledky, růstem i novými projekty, které získala. Jediný český výrobce brzd pro kolejová vozidla kontinuálně roste, za uplynulé čtyři roky zdvojnásobil tržby a v roce 2022 poprvé v historii v tomto ukazateli prolomil dvoumiliardovou hranici.

„Přestože je naše společnost v železniční branži dobře známá a etablovaná, ocenění jako je Czech Business Superbrands si velmi vážíme. Značka DAKO s tímto prestižním oceněním opět posiluje,“ uvedl předseda představenstva DAKO-CZ Lukáš Andrýsek.

DAKO-CZ je firma působící v B2B segmentu, s jejími produkty se tedy koncoví zákazníci nesetkávají napřímo. O to složitější je získat a obhájit ocenění jako je právě Czech Business Superbrands.

Firma, která je stoprocentně vlastněna průmyslově-technologickým holdingem Czechoslovak Group českého průmyslníka Michala Strnada, roste na domácím trhu i v zahraničí. Zahraniční expanzi táhnou zejména aktivity v Indii, kde DAKO-CZ v minulém roce založilo dva společné podniky s předními domácími výrobci.

„Ve fázi vrcholících příprav je založení dceřiného podniku DAKO-CZ India, který naše indické aktivity zastřeší. Na indickém trhu již několik let generujeme významné procento našeho obratu a potenciál tamního trhu je obrovský,” dodal Andrýsek.

Stamiliony jdou do inovací

Společnost exportuje více než 70 procent své produkce. Mezi její nejprestižnější projekty patří dodávky brzdových komponent do souprav metra společnosti Siemens Mobility určených pro linku Piccadilly londýnského metra. Kromě Siemensu spolupracuje DAKO-CZ dlouhodobě například se společnostmi Talgo, Stadler Rail, Tatravagónka Poprad či Modertrans Poznaň. V České republice spolupracuje například se Škoda Group.

Právě pro Škoda Group dodá v letošním roce hydraulické brzdové jednotky včetně řízení pro 30 tramvajových souprav 29T3, které budou nasazeny v Bratislavě. Zajímavou zakázku získala firma DAKO-CZ v Brazílii, kam dodá hydraulické brzdové jednotky pro autonomně řízené vzduchem poháněné soupravy Aeromovel, které budou obsluhovat cestující na letišti v São Paulu. Mezi střednědobé cíle společnosti DAKO-CZ patří snaha proniknout na severoamerický trh.

Aby byla dlouhodobě úspěšná, masivně investuje do rozvoje společnosti a to v částkách, které převyšují sto milionů korun. V minulém roce například představila na veletrhu InnoTrans revoluční elektromechanickou kotoučovou brzdovou jednotku, jejímž principem je zastavení vlaků bez potřeby stlačeného vzduchu ani olejového hospodářství.

