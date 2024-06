Společné jmění manželů. Jaké změny se chystají, prozrazují právníci

Odčerpání majetku pachatele má být možné i ze společného jmění manželů (SJM). Co dalšího přinese novela SJM? Téma pro nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který přinášíme ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners.

V lednu 2024 předložilo ministerstvo spravedlnosti vládě návrh novely trestního řádu a trestního zákoníku, kterým se cílí na zjednodušení odčerpávání majetku ze společného jmění manželů (SJM). Zásadní změnou, kterou SJM novela zavedla, je totiž možnost odčerpávání majetku ze SJM i prostřednictvím uložení trestů a ochranných opatření, na základě nichž to doposud, de facto nebo de iure, možné není.

Uvedené navíc nabývá širšího významu s přihlédnutím k tomu, že ve sbírce zákonů byla vyhlášena novela občanského zákoníku, kterou se od 1. ledna 2025 zavádí nový institut partnerství, nahrazujícího registrované partnerství, v důsledku čehož nově i partneři budou moci vytvářet své společné jmění.

O tom, co by SJM novela měla do právního řádu zapracovat nejen stran odčerpávání majetku ze SJM, ale třeba i stran trestnosti porušování mezinárodních sankcí, pohovoří v dnešním díle Práva k Ranní Kávě moderátor Martin Frolík s hostem, advokátním koncipientem z AK PRK Partners, Jiřím Šarmírem.

Na rozhovor s hostem tradičně naváže Kristýna Faltýnková s představením posledních novinek z oblasti legislativy i judikatury. Shrne, co přinese například návrh novely zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě; novela zákona o požární ochraně; nebo návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství.

Z judikatury Faltýnková shrne poslední nálezy Ústavního soudu, a sice nález (sp. zn. IV. ÚS 30/24) týkající se zmírnění trestu jako prostředku kompenzace porušení práva na přiměřenou délku řízení; a trojici plenárních nálezů týkajících se problematiky zmrazení soudcovských platů (se sp. zn. Pl. ÚS 4/2023, Pl. ÚS 15/22 a Pl. ÚS 5/24). Na závěr posluchače upozorní na novinku ministerstva spravedlnosti týkající se ověřování listin do zahraničí.

Aktuální díl specializovaného právního podcastu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

PRK Partners, užito se svolením

