Sokolovská uhelná měla loni rekordní zisk, přes dvě miliardy

Skupina firem Sokolovské uhelné vykázala v loňském roce zisk téměř 2,3 miliardy korun. V roce 2021 byla skupina v mírné ztrátě 96 milionů korun. Na rekordním zisku z pohledu posledních let se podílel nárůst tržeb za vlastní výrobky a služby, rostla také těžba i prodej uhlí. Samotná společnost Sokolovská uhelná a. s. měla loni zisk 2,28 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné na serveru justice.cz.

K 31. prosinci 2022 tvořily skupinu společnost Sokolovská uhelná a 26 firem, ve kterých má majetkový podíl. Z pohledu hospodaření patří mezi nejdůležitější Elektrárna Tisová, která loni vykázala výkony ve výši téměř 3,9 miliardy korun a zisk před zdaněním bezmála 700 milionů korun.

Zelené ambice vystřídala uhelná realita

Na loňském hospodaření firmy se podílely do značné míry změny na trhu z energiemi. „Společnost byla nucena za účelem pokrytí poptávky po hnědém uhlí obnovit provoz v zálohu uvedených technologií pro skrývku a zaměřit se též na posílení v personální oblasti. Přes nárůst cen elektřiny nebylo v průběhu roku 2022 možné využívat zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla, a to v důsledku enormního nárůstu ceny zemního plynu. Skupina předpokládá v roce 2023 výrobu elektřiny a tepla zejména v uhelných elektrárnách, kdy využití zemního plynu pro výrobu elektřiny a tepla v paroplynové elektrárně bude, stejně jako v roce 2022, limitováno cenou zemního plynu,“ uvádí se ve výroční zprávě.

Z těžby sokolovského hnědého uhlí v roce 2022 v celkové výši 3,8 milionu tun činil odbyt pevných paliv 2,2 milionu tun, část vytěženého uhlí pak byla spotřebována ve vlastních zpracovatelských kapacitách k výrobě elektrické energie a tepla. Předloni firma vytěžila 3,23 milionu tun. Sokolovská uhelná loni vyrobila také 1,5 GWh elektrické energie, předloni výrazně více, 3,2 GWh.

Odchodné v řádu miliard

Na prodeji se nejvíce projevil prodej uhlí, který tvořil přes dvě miliardy korun, za elektřinu firma utržila 1,3 miliardy, tepla prodala za téměř 1,6 miliardy korun.

Využití výrobních zdrojů skupiny v roce 2024 a dalších letech z hlediska uhlí a plynu nelze podle výroční zprávy relevantně odhadnout a bude z velké části záviset na tržních podmínkách a legislativních, společenských a technologických podmínkách.

Výroční zpráva přináší také informaci o odchodném pro dlouholetého spoluvlastníka Jaroslava Rokose, který firmě prodal svých téměř 43 procent akcií podniku. Za podíl by měl dostat celkem 5,4 miliardy korun. Tři miliardy mu firma vyplatila už loni.

Akcionářem Sokolovské uhelné zůstává Svěřenský fond zesnulého Františka Štěpánka, který spravuje Pavel Tomek.

