SoftBank dále posiluje v oblasti AI. Kupuje výrobce čipů Ampere

Japonská společnost SoftBank Group, která investuje v technologickém sektoru, koupí za 6,5 miliardy dolarů (149,4 miliardy korun) amerického výrobce čipů Ampere Computing. Posiluje tak investice do infrastruktury, která je potřebná k rozvoji umělé inteligence.

Ampere založil bývalý prezident firmy Intel. Podnik vyrábí čipy pro centrální procesorové jednotky (CPU) datových center založené na výpočetní architektuře firmy Arm Holdings. V ní vlastní většinový podíl právě SoftBank.

Transakce by měla být dokončena ve druhé polovině letošního roku. Ampere se stane plně vlastněnou dceřinou společností SoftBank a ponechá si svůj název.

Akvizice navazuje na řadu miliardových investic, které SoftBank oznámila v odvětví AI v posledních měsících. Jsou mezi nimi investice do firmy OpenAI, která je provozovatelem chatovacího robota ChatGPT, dále do projektu Stargate na vybudování infrastruktury datových center pro umělou inteligenci ve Spojených státech a do společného podniku s OpenAI nazvaného Cristal - ten bude vyvíjet služby AI pro firemní zákazníky v Japonsku.

Firmu Ampere založil v roce 2018 Renee James. Podnik vyrábí CPU s vlastní technologií výpočetního jádra. To je krok, který obvykle podnikají pouze mnohem větší firmy, jako je Apple nebo Qualcomm.

Lidé mají před sebou poslední dekádu, kdy budou chytřejší než AI Zprávy z firem Nástroje umělé inteligence využívá stále více lidí. Ke zvýšení efektivity práce, pro rychlejší vyhledávání, ke kreativní činnosti. Důvodů je spousta a lidé už začínají za tyto AI nástroje platit i poměrně vysoké měsíční poplatky. A i když je vývoj umělé inteligence pořád teprve na začátku, odborníci už začínají tvrdit, že lidstvo má před sebou posledních pár let, kdy si může říkat, že je člověk inteligentnější než AI. fry Přečíst článek