Škoda je součástí velkého plánu Volkswagenu v Indii. Může ho zhatit miliardový daňový spor
Volkswagen se snaží posílit v Indii prostřednictvím partnerství s tamní skupinou JSW, která usiluje o většinový podíl ve společnosti Skoda Auto Volkswagen India. Dohodu ale komplikuje spor o možný daňový účet ve výši 1,4 miliardy dolarů, který JSW odmítá převzít. Jednání navíc zpomalil odchod šéfa Škody Auto Klause Zellmera, jenž byl do přípravy partnerství výrazně zapojen.
Volkswagen se snaží posílit svou pozici na rychle rostoucím indickém automobilovém trhu a klíčovou roli v jeho plánu má sehrát partnerství s místní skupinou JSW. Ta má investovat do společnosti Skoda Auto Volkswagen India a usiluje v ní o většinový podíl. Podle agentury Bloomberg už obě strany dosáhly předběžné dohody o struktuře společného podniku a dalších obchodních podmínkách, stále však zbývá vyřešit zásadní finanční otázku.
Tou je možný daňový závazek ve výši 1,4 miliardy dolarů. Indické úřady tvrdí, že Volkswagen mezi lety 2012 a 2024 nesprávně klasifikoval některé sady dílů pro montáž vozidel dovážené mimo jiné z Německa, Česka a Maďarska, a díky tomu platil nižší odvody. Automobilka obvinění odmítá a požadavek napadla u soudu v Bombaji. Rozhodnutí se neočekává před koncem roku.
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JSW nechce převzít starý problém Volkswagenu
Právě otázka, kdo případný účet zaplatí, teď patří mezi hlavní překážky celé transakce. Vedení JSW podle zdrojů Bloombergu požaduje, aby jakákoli povinnost vyplývající z probíhajícího sporu zůstala na Volkswagenu. Pokud by měla indická skupina tuto finanční zátěž převzít, podle jednoho ze zdrojů by z obchodu mohla ustoupit.
Spor má význam i pro samotné ocenění transakce. Nad Skoda Auto Volkswagen India totiž visí možné miliardové riziko, které může ovlivnit hodnotu spojovaných aktivit i to, kolik kapitálu nakonec do společného podniku vloží každý z partnerů.
Navrhovaná spolupráce přitom není malým projektem. Společný podnik má vyvíjet, vyrábět a prodávat osobní auta v Indii i na export a zahrnovat vozy se spalovacími motory, elektromobily, plug-in hybridy i klasické hybridy. Volkswagen partnera v Indii hledá téměř dva roky poté, co ztroskotala jednání s Mahindra & Mahindra.
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Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Odchod Zellmera jednání zpomalil
Do indického projektu byl úzce zapojen také šéf Škody Auto Klaus Zellmer. Ještě v srpnu očekával, že partnerství s JSW bude dokončeno letos. Jeho následný odchod do Volvo Cars, kde se má stát generálním ředitelem, ale podle zdrojů Bloombergu spolu s daňovým sporem tempo jednání zpomalil.
Volkswagen přitom indického partnera potřebuje i proto, že se mu navzdory dlouholetým investicím do místní výroby a vývoje modelů nepodařilo na tamním trhu získat výraznější podíl. Partnerství s JSW má být součástí širší strategie, která má německému koncernu pomoci dostat se z vleklého útlumu.
Obě strany původně mířily k podpisu závazné dohody do prosince. Pokud se má tento termín podařit dodržet, budou však podle zdrojů muset jednání výrazně zrychlit.
Newstream CLUB září 2026
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