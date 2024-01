Škoda Auto loni dodala 866 800 vozů, daří se jí na trzích v Německu a Británii

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala v loňském roce celosvětově 866 800 vozů, o 18,5 procenta víc než předloni. Důvodem je růst odbytu na klíčových trzích, na největším trhu v Německu o 17,6 procenta. Mezi modely se nejvíce zvedly prodeje plně elektrického modelu Enyaq, a to o 52,1 procenta.

Reklama

Největším trhem bylo loni Německo, kam automobilka dodala 157 800 vozů, což je o 23 600 víc než v roce 2022. Vedle Německa se prodeje nejvíce zvýšily ve Velké Británii, a to o 41,8 procenta na 70 300 vozů. Na český trh dodala Škoda Auto 87 800 vozů, je to nárůst o 23,4 procenta.

Největším prodejním regionem zůstává západní Evropa s nárůstem 27,4 procenta na 480 100 vozů. Mimo Evropu stouply prodeje v Turecku a na Tchaj-wanu, a to o 81,8, respektive o 51,5 procenta. V Číně se odbyt snížil o 48,9 procenta na 22 800 vozů. V Indii zaznamenala značka pokles o 5,8 procenta na 48 800 prodaných vozů.

Octavia dál vládne

Nejprodávanějším modelem zůstala podle firmy s nárůstem o 36 procent na 191 900 vozů Octavia, následují Kamiq a Kodiaq se 116 500, respektive 105 900 vozy. Největší nárůst zaznamenal elektrický Enyaq s růstem o 52,1 procenta na 81 700 aut a Scala s růstem 49,8 procenta na 59 200 aut.

Koncern Volkswagen loni prodal celosvětově přes 9 milionů aut, meziročně o 12 procent víc Zprávy z firem Celosvětový odbyt německého automobilového koncernu Volkswagen se vloni zvýšil o 11,8 procenta na 9,24 milionu vozů po sedmiprocentním poklesu v předchozím roce. Oznámila to dnes firma, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto. ČTK Přečíst článek

Podle předsedy představenstva automobilky Klause Zellmera loni dosáhla automobilka působivých výsledků navzdory ekonomickým a tržním obtížím. „Rostoucí poptávka napříč našimi modelovými řadami nahrává naší strategii nabízet zákazníkům při přechodu k elektrické mobilitě možnost volby mezi spalovacím, čistě elektrickým a hybridním pohonem,“ uvedl Zellmer. Automobilka podle něj letos zahájí uvedení šesti nových elektromobilů modelem Elroq. „Náš obchodní model je stabilní, i když zůstáváme ostražití vůči novým výzvám na nepředvídatelném globálním trhu,“ doplnil Zellmer.

Lukáš Kovanda: Češi dál financují Putinovu válku. Jen letos Rusku poslali desítky miliard Názory Evropská unie prodlouží dobu, po niž ještě povoluje dovoz ruské oceli, o čtyři roky. Ocel z Ruska se tak bude moci do zemí EU dovážet až do října 2028. Bez ruské oceli by v Česku měly vážné potíže například Škoda Auto nebo nošovická Hyundai; ty ruskou ocel upotřebí třeba v základní karosérii svých vozidel. Nepřímo se tak ovšem nadále financuje – a financovat tedy o čtyři roky dále bude – Putinova válka na Ukrajině. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Elektrický model Enyaq dosáhl loni nejvyššího prodeje od uvedení na trh. „Enyaq se stal nejprodávanějším elektrickým vozem v České republice a na Slovensku a dostal se mezi nejžádanější elektromobily v dalších klíčových evropských trzích, například v Německu byl v listopadu a prosinci vůbec nejprodávanějším elektromobilem,“ uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.

Loni v září vstoupila automobilka na vietnamský trh, kde chce po roce 2030 překročit hranici 40 tisíc ročně prodaných vozů. Společnost se připravuje také na vstup na trh v Kazachstánu, kde začne s montáží čtyř modelů, a to Kodiaq, Kamiq, Karoq a Octavia.