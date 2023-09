Škoda Auto míří do Vietnamu, jako první zde nabídne svá SUV

Škoda Auto vstoupila na vietnamský trh. Letos plánuje odbyt řádově stovek aut. Ve střednědobém horizontu chce ve Vietnamu prodávat 30 tisíc aut ročně a po roce 2030 překročit hranici 40 tisíc vozů.

Reklama

V plánu má rychlé rozšíření dealerské sítě z letos plánovaných šesti na 20 prodejen do roku 2025 a během pěti let plánuje až 30 autocenter, uvedl člen představenstva Škody Martin Jahn.

První otevřené dealerství v Hanoji bude nejprve nabízet SUV vozy Karoq a Kodiaq dovezené z východočeských Kvasin. Od příštího roku automobilka plánuje s místním partnerem TC Group výrobu vozů z plně rozložených sad v nově budovaném závodě.

Modelové portfolio se bude postupně rozšiřovat podle požadavků zákazníků. Ve druhé fázi příští rok Škoda plánuje dovoz modelů Octavia a Superb. Počítá rovněž s uvedením rodiny plně elektrických vozů Enyaq.

Volvo ukončí výrobu zbývajících dieselových modelů už od roku 2024 Zprávy z firem Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars do začátku příštího roku ukončí výrobu všech zbývajících modelů s dieselovými motory. Dál se zaměří na přechod k elektromobilitě, jak avizovala dříve, informovala společnost u příležitosti jednání Climate Week, které se od roku 2009 každoročně koná v New Yorku souběžně se zasedáním Valného shromáždění OSN. Automobilka už před dvěma lety oznámila, že do roku 2030 přejde na plně elektrický pohon. ČTK Přečíst článek

Během druhé poloviny roku 2024 Škoda zahájí dovoz vozů Kushaq ve formě kompletně rozložených sad (CKD – Completely Knocked Down) z indického závodu v Púně k finální montáži ve Vietnamu. Výrobní halu TC Group staví v průmyslovém parku Viet Hung v provincii Quang Ninh. V závislosti na vývoji trhu je v plánu postupné navyšování výroby tak, aby po roce 2027 dosáhla až 27 tisíc vozidel ročně. Kapacita by mohla být v budoucnu rozšířena s výhledem na export modelů Škoda do celého regionu jihovýchodní Asie ASEAN.

„Stáváme se součástí dynamické ekonomiky Vietnamu a oslovujeme novou skupinu zákazníků na tomto významně rostoucím trhu. Jde také o další krok v naší zrychlující strategii internacionalizace, k posílení pozice značky v regionu ASEAN a k zintenzivnění synergií mezi našimi dvěma klíčovými trhy v Indii a Evropě,“ uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Trh s automobily ve Vietnamu roste

Vietnamští zákazníci mají podle šéfa regionálního zastoupení Škody Ondřeje Černého specifické požadavky a preferují osobní kontakt s prodejci. Autosalony sídlí na okrajích měst a menší pobočky mají v centru, třeba ve velkých nákupních centrech. Mezi požadovanou výbavu patří klimatizace, elektricky nastavitelná sedadla, kožené čalounění nebo kotoučové brzdy. Velkou roli hraje design a hodně se dbá na konektivitu a propojení s mobilními telefony. Škoda také přizpůsobila svá vozidla místním normám a podmínkám, například kvalitě paliv a hustému motocyklovému provozu. Modely pro místní trh jsou vybaveny mimo jiné funkcemi jako udržování v jízdním pruhu nebo radar středního dosahu.

Automobilový trh ve Vietnamu roste mimořádným tempem a již nyní je čtvrtým největším odbytištěm aut v jihovýchodní Asii. V současnosti zde připadá 38 vozidel na 1000 obyvatel, ale zároveň ve stomilionovém Vietnamu jezdí asi 70 milionů motocyklů.

Němci pod tlakem. Tamní výrobu automobilů ohrožuje Čína Zprávy z firem Dovoz čínských automobilů a automobilových součástek do Německa v první polovině roku vzrostl o 75 procent, i když celkový dovoz z Číny klesl. Vývoz aut a dílů z Německa do Číny se pak snížil o 21 procent, uvedl německý ekonomický institut IW. Údaje ukazují, že největší evropské centrum výroby aut se dostává pod stále větší tlak. Z širšího pohledu se pak auta podle IW stále více stávají asijským produktem. ČTK Přečíst článek

Zatímco v roce 2021 se ve Vietnamu prodalo přibližně 287 tisíc aut, v loňském roce již prodej stoupl na 367 tisíc vozů. Očekává se, že od roku 2023 bude odvětví těžit ze zvýšené domácí poptávky a vládních podpůrných programů. Postupně mají také klesat dovozní cla. Počet vozidel na 1000 obyvatel by se tak již za tři roky měl zvýšit na 57.

Vietnamskému trhu v současnosti dominují japonské a jihokorejské firmy. Nejoblíbenější značkou je Toyota s tržním podílem 24 procent, následují Hyundai (18 procent), Kia (13 procent), Mitsubishi (devět procent) a Mazda a Honda (po osmi procentech).

Škoda Auto v současnosti nabízí zákazníkům 11 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq, Enyaq Coupé, Slavia a Kushaq. V roce 2022 prodala 731 tisíc vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Zaměstnává celosvětově více než 40 tisíc pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.