Škoda Auto omezuje výrobu a škrtá směny. Chybějí jí některé komponenty
Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům u jednoho z dodavatelů komponent. Automobilka podle dostupnosti dílů ruší část směn, podrobnosti ale nezveřejnila. Média spojují výpadek s nedostatkem kabelových svazků z Ukrajiny a s výrobou elektrických modelů Enyaq a Elroq.
Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů výrobu a v některých provozech částečně redukuje počet směn. Rozsah omezení se podle automobilky odvíjí od dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. Firma však neuvedla, o jakého dodavatele ani komponenty jde, a neupřesnila ani konkrétní provozy či modely, kterých se výpadek týká.
„Škoda Auto aktuálně eviduje omezení na straně jednoho ze svých dodavatelů komponent a přijímá opatření k zajištění kontinuity výroby a dodávek. Díky flexibilnímu výrobnímu systému upravujeme výrobu v dotčených provozech tak, aby byl dopad na produkci co nejmenší,“ uvedla automobilka.
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Škoda potřebuje vyrábět víc. České závody jsou ale plné, říká Jahn
Zprávy z firem
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Média ukazují na elektromobily a dodávky z Ukrajiny
Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení zasáhlo výrobu elektromobilů v hale M13 v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle něj váznou poté, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků.
Seznam Zprávy následně uvedly, že jde o kabelové svazky od společnosti Kromberg & Schubert ze závodu v ukrajinském Žytomyru a že omezení zasahuje výrobu elektrických modelů Enyaq a Elroq. Škoda Auto však tyto informace ve vyjádření nepotvrdila ani nevyvrátila.
Automobilka pouze uvedla, že situaci řeší částečným omezením směn podle aktuální dostupnosti dílů. Zaměstnanci, kterým byla směna zrušena kvůli problémům v dodavatelském řetězci, budou po dohodě s odbory Kovo vedeni na překážce na straně zaměstnavatele.
Volkswagen se snaží posílit v Indii prostřednictvím partnerství s tamní skupinou JSW, která usiluje o většinový podíl ve společnosti Skoda Auto Volkswagen India. Dohodu ale komplikuje spor o možný daňový účet ve výši 1,4 miliardy dolarů, který JSW odmítá převzít. Jednání navíc zpomalil odchod šéfa Škody Auto Klause Zellmera, jenž byl do přípravy partnerství výrazně zapojen.
Škoda je součástí velkého plánu Volkswagenu v Indii. Může ho zhatit miliardový daňový spor
Zprávy z firem
Volkswagen se snaží posílit v Indii prostřednictvím partnerství s tamní skupinou JSW, která usiluje o většinový podíl ve společnosti Skoda Auto Volkswagen India. Dohodu ale komplikuje spor o možný daňový účet ve výši 1,4 miliardy dolarů, který JSW odmítá převzít. Jednání navíc zpomalil odchod šéfa Škody Auto Klause Zellmera, jenž byl do přípravy partnerství výrazně zapojen.
Škoda podrobnosti nesdělila
Na konkrétní dotazy ohledně omezení výroby v hale M13, počtu zrušených směn, dotčených modelů a zaměstnanců nebo dopadu na celkový objem výroby automobilka neodpověděla. Stejně tak neupřesnila chybějící komponent, jeho dodavatele ani původ a nepotvrdila, zda výpadek skutečně souvisí s ruskými útoky na Ukrajině.
Firma neuvedla ani to, v jakém režimu bude výroba pokračovat příští týden, zda hrozí další omezení nebo kdy očekává návrat k běžnému provozu.
Omezení přichází v době, kdy produkce Škody Auto v tuzemských závodech meziročně roste. Podle Sdružení automobilového průmyslu vyrobila automobilka od ledna do konce srpna 648 393 osobních vozů, což bylo o 6,2 procenta více než před rokem. Výroba elektrifikovaných aut vzrostla o 24,7 procenta na 169 554 vozů. Z toho bylo 147 288 čistě elektrických aut a 22 266 plug-in hybridů.
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