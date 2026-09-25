Škoda potřebuje vyrábět víc. České závody jsou ale plné, říká Jahn
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Škoda chce v tuzemsku vyrábět co nejvíce svých aut, pro další rozšiřování produkce jí však chybí prostor. „Tady už ta kapacita není, ale je zájmem Škody, aby si vyráběla maximum svých vozů v Čechách. Zároveň Škoda nebude schopná vyrábět všechny vozy, které by chtěla mít ve svém portfoliu v ČR,“ řekl Jahn na setkání s novináři.
Podle něj má automobilka pro příští dva až tři roky dostatečné portfolio vozů, které může zákazníkům nabízet. Další rozvoj však bude vyžadovat investice do českých závodů a rozhodnutí o jejich budoucím zaměření.
Bez zahraničních závodů by některé modely nevznikly
„Škoda má nejefektivnější závody z celého koncernu Volkswagen. V současnosti by potřebovala více kapacity,“ uvedl Jahn.
Řešením je podle něj výroba některých modelů v jiných evropských zemích společně s příbuznými vozy na stejné platformě. Příkladem je Epiq ve Španělsku nebo Superb na Slovensku. „Jinak bychom ty vozy nevyrobili vůbec,“ dodal.
Vadný šroub v řízení posílá do servisů miliony aut. Koncern Volkswagen podle listu Handelsblatt svolá zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Rozsáhlé svolávací akce letos řešily také BMW a Ford, které trápily riziko požáru či vadné parkovací kamery.
Volkswagen svolá čtyři miliony aut. Problém s řízením se týká i milionu škodovek
Zprávy z firem
Vadný šroub v řízení posílá do servisů miliony aut. Koncern Volkswagen podle listu Handelsblatt svolá zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Rozsáhlé svolávací akce letos řešily také BMW a Ford, které trápily riziko požáru či vadné parkovací kamery.
Spolupráce uvnitř koncernu přitom může fungovat i opačným směrem. Jahn nevyloučil, že by se v Česku mohl vyrábět některý model Volkswagenu či jiné značky.
Elektromobily změní podobu výroby
Škodu čeká také rozhodování, které tuzemské závody přebuduje výhradně na výrobu elektrických aut. V některých evropských zemích už prodává stejně elektromobilů jako vozů se spalovacím motorem. Za celou značku se podíl elektrifikovaných vozů blíží 40 procentům.
„V budoucnu již nebude možné vyrábět vozy se spalovacím motorem a elektromobily na stejné lince,“ řekl Jahn.
Volkswagen se snaží posílit v Indii prostřednictvím partnerství s tamní skupinou JSW, která usiluje o většinový podíl ve společnosti Skoda Auto Volkswagen India. Dohodu ale komplikuje spor o možný daňový účet ve výši 1,4 miliardy dolarů, který JSW odmítá převzít. Jednání navíc zpomalil odchod šéfa Škody Auto Klause Zellmera, jenž byl do přípravy partnerství výrazně zapojen.
Škoda je součástí velkého plánu Volkswagenu v Indii. Může ho zhatit miliardový daňový spor
Zprávy z firem
Volkswagen se snaží posílit v Indii prostřednictvím partnerství s tamní skupinou JSW, která usiluje o většinový podíl ve společnosti Skoda Auto Volkswagen India. Dohodu ale komplikuje spor o možný daňový účet ve výši 1,4 miliardy dolarů, který JSW odmítá převzít. Jednání navíc zpomalil odchod šéfa Škody Auto Klause Zellmera, jenž byl do přípravy partnerství výrazně zapojen.
O budoucnosti jednotlivých modelů bude rozhodovat také jejich ziskovost. Marže u elektromobilů jsou zatím nižší, automobilka však podle Jahna bude dál prodávat vozy, které jí přinášejí zisk. U některých spalovacích modelů může naopak poptávka časem klesnout natolik, že se jejich další výroba přestane vyplácet.
Čínská konkurence tlačí hlavně na levnější značky
Evropské automobilky současně čelí sílícímu náporu čínských výrobců. Ti podle Jahna zatím ohrožují především levnější značky, jako jsou Dacia či Renault. Škody se tento tlak bezprostředně nedotýká. „Přesto musíme stále racionalizovat,“ podotkl.
Škoda Auto vyrábí přes milion vozů ročně a celosvětově nabízí 14 modelů, z toho čtyři elektrické.
Jahn nyní opouští funkci člena představenstva Škody pro prodej a marketing a míří do představenstva značky Volkswagen. Od října zároveň zasedne v dozorčí radě Škody.
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