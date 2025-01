Sítě páté generace změní komunikaci ve firmách i kritické infrastruktuře státu

Pro většinu běžných uživatelů mobilních telefonů nejsou 5G sítě velkou novinkou. Operátoři nás informacemi o nich zásobovali po většinu loňského roku. Už víme, že díky nim můžeme sledovat videa v nejvyšší kvalitě nebo rychle stáhnout velké množství dat. Letos se ale tyto možnosti naplno otevírají i firmám nebo bezpečnostním či záchranným složkám. A ne, neznamená to, že si v kanclu pustíte film v lepším rozlišení. Nové technologie mohou bez nadsázky zachraňovat životy, protože obrovským způsobem posunou krizovou komunikaci.

Reklama

K větší efektivitě pomůžou tři základní vlastnosti 5G sítí. Jsou rychlejší, takže umožní přenos většího objemu dat. Potom jsou plně připravené na internet věcí a sběr informací z koncových bodů. A v neposlední řadě se vyznačují velmi nízkou latencí, tedy takřka nulovým zpožděním. „To je v mnoha oblastech kritické komunikace extrémně důležité. Představte si třeba zdravotnictví a operace na dálku nebo autonomní řízení vlaků. Tam je rozhodující každá vteřina,“ jmenuje Martin Bajer ze Skupiny TTC, která se dlouhodobě zabývá implementací a správou komunikačních sítí.

Revoluce na železnici

Právě na zmíněné železnici se díky 5G sítím začínají dít velké změny. Nahradí tu totiž dosud využívanou 2G síť, takže technologický skok bude obrovský. „Železnice je konzervativní místo se složitým procesem standardizace. Z důvodu bezpečnosti a ověřování jsou některé věci zpožděné, dnes se tam pořád používá mobilní systém GSM-R,“ vysvětluje Bajer. Dále dodává, že v telekomunikacích dochází k výměně generací sítí každých přibližně pět až osm let, zatímco u vlaků s životností třicet až padesát let není možné tak často všechno měnit a certifikovat.

Teď už je ovšem změna nevyhnutelná, protože 2G sítě nesplňují současné požadavky. Přechází se proto rovnou na pátou generaci a vzniká nový evropský standard komunikace FRMCS, tedy Future Railway Mobile Communication System. Ten se stane jedním ze základních prvků, který umožní vznik chytré železnice.

Nordic Telecom našel kupce. Je jím PPF Renáty Kellnerové Zprávy z firem Nordic Telecom definitivně vzdal ambice na změnu českého mobilního trhu. Pro svá aktiva našel kupce. Je jím společnost O2 Czech Republic, kterou vlastní tuzemský investiční lídr – skupina PPF Renáty Kellnerové. O2 koupí stoprocentní podíl ve společnosti Nordic Telecom Regional s více než 100 tisíci zákazníky. Transakce podléhá schválení příslušnými úřady. Firmy to uvedly ve společném prohlášení. Cenu nezveřejnily. ČTK Přečíst článek

Reklama

Komunikace záchranných složek

Samostatnou kapitolu pak v konceptu nové 5G sítě tvoří komunikace integrovaných záchranných složek. Nejnovější síť tady umožní přechod na takzvaná MCX (Mission Critical Communication) řešení, která nahradí dosud nejrozšířenější systémy Tetra a Tetrapol. Na nich dnes běží kritická komunikace hasičů, policie nebo záchranářů. Problém je, že už jsou zastaralé a neodpovídají požadavkům jednadvacátého století. „Systém Tetrapol je zaměřený jen na hlasovou část, MCX služby už navíc přenesou i videa nebo další data. Krizovým složkám tak pomůžou třeba se sdílením videí ze zásahů,“ vysvětluje Bajer. Skupina TTC se přitom právě krizovou komunikací dlouhodobě zabývá a svá řešení dodává do mnoha oblastí včetně energetiky, dopravy nebo veřejné správy. Pro všechny tyto sektory teď bude přechod na MCX řešení aktuální – a to nejen v Česku.

Třeba ve Francii už nové technologie prošly několika „ostrými“ zkouškami, včetně té největší. „Prvním velkým zkušebním bodem bylo předloňské mistrovství světa v ragby. Všechno ale směřovalo k olympijským hrám, které byly z hlediska kritické komunikace plně pod MCX řešením. Veškeré složky zapojené do ochrany her komunikovaly přes tato řešení,“ říká Bajer. „Je to celoevropský trend, vzniká dokonce i panevropský projekt, jehož cílem je vytvořit sdílené prostředí napříč celou Evropou,“ dodává. Když pak dojde k situaci, kdy budou záchranné složky vypomáhat v jiných evropských zemích, měly by se snadno zapojit do komunikace a získat aktuální informace o zásahu. Všechno bude součástí mobilního telefonu s nainstalovanou aplikací.

To usnadní nejen mezinárodní spolupráci, ale třeba i společné zásahy profesionálních a dobrovolných hasičů. Zatímco profesionální hasiči dnes využívají Tetrapol, ti dobrovolní mají často jen analogové vysílačky. Při společném zásahu to pak v praxi funguje tak, že si vedoucí zásahu půjčí vysílačku a s každou skupinou komunikuje jiným způsobem. To je samozřejmě příliš pomalé a neefektivní. „Obojí může existovat paralelně, takže pokud někdo bude chtít i nadále využívat vysílačky, MCX služby umožní jejich připojení do komunikace s ostatními,“ dodává Bajer.

Stát musí vyřešit infrastrukturu

Jedním z dodavatelů MCX řešení nejen pro zmíněné francouzské bezpečností složky je společnost Streamwide. Právě s nimi spojila síly společnost TTC MOBILE, aby nové řešení dokázala co nejdříve nabídnout soukromému sektoru v Česku. V tom veřejném nejdřív musí proběhnout diskuze, která vyřeší otázku provozu sítí. „Je tady otázka, jak 5G síť sdílet. Tedy jestli si stát vybuduje vlastní síť pro kritické aplikace, nebo jestli se dohodne s mobilními operátory na sdílení části jejich sítí. Je to samozřejmě nejen otázka bezpečnosti, ale také peněz,“ upřesňuje Bajer. Shoda nepanuje ani napříč Evropou. Někde si staví státní sítě, jinde využívají operátory. V praxi tedy může fungovat obojí. „Jedná se o novou situaci, která si vyžádá další vyjednávání. Výstavba sítí je finančně náročná a je třeba počítat také s jejich údržbou. Klíčové bude najít cenově dostupné řešení, které zároveň zajistí požadovanou úroveň bezpečnosti,“ uzavírá.

Evropské akcie stále dramatičtěji zaostávají za americkými, což se za Trumpa ještě prohloubí Trhy Evropské akcie stále dramatičtěji zaostávají za americkými, což se za Trumpa ještě prohloubí. Obnovitelné zdroje tlačené Bruselem totiž elektřinu dále zdražují, zatímco Trump vsází na lacinou fosilní elektřinu, aby mocně rozvíjel umělou inteligenci, v níž EU již teď povážlivě ztrácí. Lukáš Kovanda Přečíst článek