Silný dolar a oživení trhu vytáhly zisk Airbusu o čtvrtinu

Evropskému výrobci letadel Airbus vzrostl ve třetím čtvrtletí provozní zisk bez mimořádných položek o 26 procent na 836 milionů eur (20,5 miliardy korun). Hlavními pohony růstu byly silný dolar a oživení výroby letadel. Vyplývá to z prohlášení společnosti.

Tržby se meziročně zvýšily o 27 procent na 13,3 miliardy eur. Analytici očekávali provozní zisk 887 milionů eur při tržbách 12,85 miliardy eur, uvedla agentura Reuters. Čistý zisk stoupl o 65 procent na 667 milionů eur.

Firma však současně odložila plánované uvedení svého nejnovějšího letounu A321XLR do provozu na druhé čtvrtletí roku 2024. Naposledy vedení uvádělo, že provoz zahájí na počátku roku 2024. Původní cíl, který se ukázal být jako nereálný, počítal se zahájením provozu koncem roku 2023.

Milujete letadla? Kupte si část kultovního obřího Airbusu Enjoy Milovníci letadel dostanou šanci vlastnit kus jednoho z nejikoničtějších letadel světa – plně dvoupatrového Airbusu SE A380, největšího a nejprostornější dopravního letadla, které brázdilo oblohu do svého loňského konce. Jeho výrobce, společnost Airbus, pořádá od 13. října třídenní aukci asi 500 součástí „superjumba”, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Airbus potvrdil, že v letošním roce plánuje dodat svým zákazníkům 700 letadel. Upravený provozní zisk pak má činit zhruba 5,5 miliardy eur. Firma však zvýšila cíl pro volné peněžní toky o jednu miliardu eur na 4,5 miliardy.

Airbus ve třetím čtvrtletí předal zákazníkům 140 letadel. Aby splnil svůj celoroční cíl, musí v posledních třech měsících roku dodat zákazníkům ještě 263 letadel. Dodávky jsou v leteckém průmyslu spolehlivým ukazatelem ziskovosti, protože zákazníci platí většinu ceny až při převzetí letadla.

Uzemnění A380 se prodražuje. Návrat do vzduchu vyžaduje spoustu práce Enjoy 4500 člověkohodin nebo také deset vysoce kvalifikovaných inženýrů plně vytížených dva měsíce. Tak dlouho trvá příprava největšího letounu světa, aby se po dvou letech odstávky mohl vrátit do provozu, prozradil šéf aerolinky Qantas Airways. sta Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: