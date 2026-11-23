Až za vás zaplatí AI. Jak e-shop pozná, že jste nákup schválili?
Umělá inteligence už v Evropě vybírala zboží a platila za skutečné zákazníky. Mezi bankami, s jejichž kartami nákupy proběhly, byla i Česká spořitelna. Visa teď rozšiřuje testování na druhou stranu pokladny. Do nové fáze jejího programu se zapojilo přes 85 evropských partnerů včetně firem, které zpracovávají platby pro české obchodníky.
Na webu cestovní agentury lastminute.com i u prodejce Frasers už letos nakupovali AI agenti. Podle pokynů držitele karty prošli nabídku, vybrali položku a zahájili nákup přímo u obchodníka. Pro e-shop přitom vyvstává otázka, kterou u běžné objednávky řešit nemusí. Jak pozná, kdo agenta poslal a co přesně mu dovolil koupit?
Právě to si nyní mohou obchodníci vyzkoušet v programu Visa Agentic Ready. Visa ho v Evropě spustila v březnu pro vydavatele platebních karet, kterých se dosud zapojilo přes 40. Nově ho otevírá také obchodníkům a firmám, které pro ně zajišťují přijímání plateb. Mezi více než 85 účastníky nové fáze jsou i čtyři společnosti působící na českém trhu – Adyen, Global Payments, Worldline a PayU.
Kdo dal agentovi svolení utrácet?
Při testech obchodník ověřuje totožnost samotného agenta. Visa k tomu využívá mimo jiné registr ověřených agentů, podle kterého může e-shop rozpoznat, komu umožní přístup ke své nabídce a dokončení objednávky. Zvlášť se ověřuje oprávnění k platbě. Při nákupech, o nichž Visa informovala v červenci, spojoval každou transakci s konkrétním držitelem karty a jeho výslovným pokynem digitální přístupový klíč Visa Payment Passkey.
O návratu elektronické evidence tržeb slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno necelá polovina. Podle průzkumu Visa a Global Payments se většina těch, kteří o obnovení EET vědí, dosud nezačala připravovat. Nejmenší podnikatelé se obávají především další administrativy. Právě jim chce Global Payments nabídnout systém, který vedle evidence plateb pomůže také se zásobami, přehledem prodejů a řízením provozoven.
EET se vrací do jiného světa. Stát chce miliardy, podnikatelé hledají smysl v datech
Zprávy z firem
O návratu elektronické evidence tržeb slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno necelá polovina. Podle průzkumu Visa a Global Payments se většina těch, kteří o obnovení EET vědí, dosud nezačala připravovat. Nejmenší podnikatelé se obávají především další administrativy. Právě jim chce Global Payments nabídnout systém, který vedle evidence plateb pomůže také se zásobami, přehledem prodejů a řízením provozoven.
„Nakupování prostřednictvím AI agentů se může rozšířit pouze tehdy, pokud budou mít obchodníci jistotu, jak se AI agenti identifikují, k čemu jim zákazníci udělili souhlas a jak jsou platby prováděny,“ říká Cindy Turner, produktová ředitelka Global Payments. Obchodníci si mohou celý postup vyzkoušet při skutečných nákupech a využít přitom platební systém, který už mají. Program počítá také s firemními kartami, do budoucna tedy připadá v úvahu i placení mezi podniky. Visa
Platbu s předem daným limitem vyzkoušel i Santander
Podobný nákup otestovala v březnu také banka Santander s konkurenční karetní společností Mastercard. AI agent dostal předem vymezená oprávnění a limity, v jejichž rámci mohl jménem zákazníka platbu zahájit i dokončit. Peníze prošly skutečným platebním systémem banky. Santander tehdy postup ověřoval v kontrolovaném pilotním provozu, na který měly navázat další testy.