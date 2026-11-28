Jak přilákat klienty do banky v digitální době? Spořitelna sází na obranu před kyberšmejdy
Bankomaty, u nichž lze vkládat i eura, výuka digitálních dovedností nebo dětské koutky. Banky hledají nové způsoby, jak v době digitalizace přilákat klienty do svých poboček. Kterým se to daří nejlépe, ukazují výsledky soutěže Visa Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2026. Zlato si odnáší znojemská pobočka České spořitelny. Bodovaly také Moneta a Partners Banka.
Výsledky hodnocení Visa Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2026 potvrzují, že bankovní pobočka už dávno není jen místem pro hotovostní operace a vyřízení jednotlivých požadavků. Stále výrazněji se proměňuje v centrum osobního finančního poradenství, digitální asistence, edukace a budování dlouhodobé důvěry. První místo získala Česká spořitelna ve Znojmě, druhé MONETA Money Bank v Chotíkově a třetí Partners Banka v Praze na Vyšehradě.
Česká spořitelna ve Znojmě učí klienty čelit podvodníkům
Pobočka zaujala reprezentativním, vzdušným a promyšleně členěným interiérem s výraznou lokální identitou „#silnější Znojmo“. Vedle moderní samoobslužné zóny s bankomaty pro vklady i výběry vynikla především digitální asistence prostřednictvím demoverze George. Největší přidanou hodnotou bylo poradenské jednání, které přirozeně spojovalo finanční řešení s praktickou edukací v kyberbezpečnosti, prevencí podvodů a rozvojem digitálních dovedností klientů.
Umělá inteligence mění odvětví natolik, že v běžné bance téměř nezbývá proces, který by výhledově nemohl obsloužit autonomní agent, což samozřejmě v budoucnu bude mít dopad na zaměstnanost a střední management. Kvantové počítače zase zásadně ovlivní oblast kyberbezpečnosti bankovní infrastruktury, říká v rozhovoru pro newstream.cz Michal Ciffra, partner Depo Ventures a spoluzakladatel akcelerátoru The Fintechers. Jak vypadá česká fintechová scéna a s čím se start-upy potýkají?
Michal Ciffra: V bance téměř není proces, který by časem nezvládl agent
Zprávy z firem
Umělá inteligence mění odvětví natolik, že v běžné bance téměř nezbývá proces, který by výhledově nemohl obsloužit autonomní agent, což samozřejmě v budoucnu bude mít dopad na zaměstnanost a střední management. Kvantové počítače zase zásadně ovlivní oblast kyberbezpečnosti bankovní infrastruktury, říká v rozhovoru pro newstream.cz Michal Ciffra, partner Depo Ventures a spoluzakladatel akcelerátoru The Fintechers. Jak vypadá česká fintechová scéna a s čím se start-upy potýkají?
Moneta v Chotíkově boduje bankomatem na eura
Pobočka bodovala výbornou viditelností, moderním, čistým prostředím s výrazným a jednotným brandingem. Klientský komfort podporují samostatné konzultační místnosti, občerstvení i praktické zázemí. Výrazným benefitem je samoobslužný bankomat umožňující nejen vklady a výběry korun, ale také vklady a výběry eur. Pozitivně byla hodnocena také názorná demonstrace mobilního bankovnictví a odborné poradenství, při němž klient získal více variant investičního řešení.
Partners Banka na Vyšehradě sází i na hudbu a vůni
Ocenění získala za přívětivý a profesionálně působící koncept pobočky, ve kterém se přirozeně snoubí jednotný standard služeb s osobitým podnikatelským přístupem. Vzhledem k franšízovému konceptu poboček je zde vždy patrný podnikatelský duch, iniciativa a tah na branku, které se pozitivně promítají do celkového fungování i klientské zkušenosti. Samotná pobočka zaujme jasně řešeným prvním kontaktem na recepci, intuitivní orientací a příjemným interiérem.
Podvodníci cílí na uživatele chytrých telefonů. Podvodné reklamy na sociálních sítích jsou technicky nastavené tak, že pokud na odkaz klikne uživatel z počítače, otevře se zcela nevinná webová stránka, čímž útočníci obcházejí bezpečnostní filtry i pozornost analytiků. Jakmile však na stejný odkaz klikne člověk z mobilního telefonu, ocitne se v dokonalé replice e-shopu. Diskutující v podcastu Prouza popsali, jaké nástrahy čekají na kupující. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Pozor na e-shopy v mobilu. Předvánoční nákupy jsou ráj pro podvodníky
Newstream TV
Podvodníci cílí na uživatele chytrých telefonů. Podvodné reklamy na sociálních sítích jsou technicky nastavené tak, že pokud na odkaz klikne uživatel z počítače, otevře se zcela nevinná webová stránka, čímž útočníci obcházejí bezpečnostní filtry i pozornost analytiků. Jakmile však na stejný odkaz klikne člověk z mobilního telefonu, ocitne se v dokonalé replice e-shopu. Diskutující v podcastu Prouza popsali, jaké nástrahy čekají na kupující. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Její silnou stránkou je osobní a komplexní finanční poradenství. Poradce aktivně mapuje širší potřeby klienta, srozumitelně představuje jednotlivé varianty řešení a průběžně ověřuje, zda klient všemu správně rozumí. K pozitivní zkušenosti přispívá také oddělený poradenský prostor, dětský koutek a promyšlené senzorické prvky v podobě hudby a vůně, které dotvářejí příjemnou atmosféru a podporují celkový komfort návštěvy.
Od bankovních přepážek k místům setkávání
Hodnocené pobočky ukazují, že skutečnou konkurenční výhodou se stává propojení kvalitního osobního poradenství s moderními digitálními službami. Další rozvoj pobočkové sítě budou formovat především tři trendy.
Prvním je posilování zákaznického zážitku, kdy vedle individuálních konzultací budou stále významnější také semináře zaměřené na finanční gramotnost, investice či kyberbezpečnost a další akce, které z poboček vytvoří přirozená místa pro setkávání.
Druhým trendem je propojení s místní komunitou. Prezentace lokálních příběhů a spolupráce se školami, organizacemi, sportovními kluby či podnikateli pomáhají budovat důvěru a posilovat vztah klientů ke značce.
Třetím trendem je aktivní využívání výloh a digitální komunikace. Dynamický lokální obsah, pozvánky na akce nebo QR kódy umožňující rezervaci schůzky mohou přilákat nové návštěvníky a přiblížit jim dění uvnitř pobočky. Důležitou roli přitom hraje také aktivní přístup při uvítání klienta, který pomáhá proměnit běžnou návštěvu v konkrétní poradenskou příležitost.
Kdo by čekal, že nejlepší bankovní pobočky najde především v centru Prahy, může být překvapen. Nejvyšší hodnocení za třetí čtvrtletí letošního roku získala v soutěži Visa Bank Branch of the Year pobočka České spořitelny ve Znojmě. Druhé místo obsadila Moneta Bank v Chotíkově na Plzeňsku a až na třetí příčku dosáhla pražská Partners Banka.
Za nejlepší bankovní pobočkou nemusíte do Prahy. Vítězství slaví Znojmo
Money
Kdo by čekal, že nejlepší bankovní pobočky najde především v centru Prahy, může být překvapen. Nejvyšší hodnocení za třetí čtvrtletí letošního roku získala v soutěži Visa Bank Branch of the Year pobočka České spořitelny ve Znojmě. Druhé místo obsadila Moneta Bank v Chotíkově na Plzeňsku a až na třetí příčku dosáhla pražská Partners Banka.