Konec poplatků bez nové daně? Schillerová zatím neví, odkud peníze pro ČT a ČRo vezme
Peníze pro veřejnoprávní média po zrušení poplatků nemají přijít z rozpočtu ani z nové daně. Ministryně financí Schillerová slibuje systém s valorizací, podrobnosti ale koalice zatím nemá.
Česká televize a Český rozhlas nebudou financované ze státního rozpočtu a zřejmě nepůjde ani o novou daň. Systém, který má nahradit stávající model financování prostřednictvím poplatků, bude předvídatelný, transparentní a bude obsahovat valorizaci. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). O pojistkách v ústavním zákoně podle ní vláda neuvažuje.
„Že to nebude z výdajů státního rozpočtu, je už víceméně dnes jasné. Pracujeme na formách, aby to bylo předvídatelné, aby to bylo transparentní, jasně vypočítatelné, aby tam byla nějaká valorizace. Představíme to, až se dohodneme v rámci koalice. O ústavních pojistkách typu, že by to bylo v ústavním zákoně, neuvažujeme,“ uvedla Schillerová.
S opozicí chce vládní koalice o návrhu jednat v rámci druhého čtení zákona o změně financování. Předcházet mu bude komplexní pozměňovací návrh. Koalice návrh ve Sněmovně schválila v prvním čtení v říjnu na nočním jednání. Druhé čtení by mohlo být v lednu, ale ještě to podle Schillerové nebylo stanoveno.
Na ústavních pojistkách trvají při změně financování ředitelé ČT i ČRo. Debatu o nich připustil ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), naopak ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) pro ně nevidí důvod.
Dosavadní návrh počítá se zrušením poplatkového systému a jeho nahrazením příspěvkem ze státního rozpočtu. Ten ale má být v případě ČT 5,7 miliardy korun, tedy o miliardu nižší než letošní očekávaný výběr poplatků, u ČRo pak 2,065 miliardy, tedy o 400 milionů méně. Vedení ČT a ČRo prosazuje zachování stávajícího systému.
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Politika
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