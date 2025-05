Shell vydělal o třetinu méně, ale překonal odhady. Firma vykoupí další balík akcií

Společnost oznámila, že v příštích třech měsících koupí zpět své akcie v hodnotě 3,5 miliardy dolarů (zhruba 77 miliard korun). Upozornila, že hodnota odkupů akcií tak bude už čtrnácté čtvrtletí za sebou činit minimálně tři miliardy dolarů.

Britské ropné a plynárenské společnosti Shell v prvním čtvrtletí klesl upravený zisk o 28 procent na 5,58 miliardy dolarů (zhruba 123 miliard korun). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Shell se letos potýká s poklesem cen ropy a nižšími maržemi v rafinaci. Zisk ale překonal očekávání analytiků. Firma navíc oznámila, že bude pokračovat v odkupu svých akcií.

Analytici podle průzkumu zveřejněného společností Shell v průměru předpokládali, že čtvrtletní zisk dosáhne 4,96 miliardy dolarů.

„Shell za první čtvrtletí vykázal další solidní soubor výsledků,“ uvedl šéf podniku Wael Sawan. Upozornil zároveň, že firma si díky převzetí společnosti Pavilion Energy upevní postavení v oblasti zkapalněného zemního plynu (LNG).

Společnost Shell dnes oznámila, že v příštích třech měsících koupí zpět své akcie v hodnotě 3,5 miliardy dolarů (zhruba 77 miliard korun). Upozornila, že hodnota odkupů akcií tak bude už čtrnácté čtvrtletí za sebou činit minimálně tři miliardy dolarů. To kontrastuje s postupem konkurenta BP, který letos odkup svých akcií výrazně omezil, uvedla agentura Reuters.

Průměrná cena ropy Brent se v letošním prvním čtvrtletí pohybovala kolem 75 dolarů za barel, zatímco ve stejném období loňského roku činila zhruba 87 dolarů za barel.

Ceny ropy v poslední době tlačí dolů zvyšování těžby skupinou OPEC+ a obavy z negativních hospodářských dopadů celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

