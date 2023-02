Šest nových modelů a 600 milionů dolarů. Nissan a Renault se chtějí v Indii zachránit

Automobilky Nissan a Renault investují v Indii 600 milionů dolarů (13,3 miliardy korun) do výroby šesti nových modelů. Tímto krokem se snaží reagovat na klesající tržní podíly na indickém trhu, který nabývá na globálním významu, uvedla Reuters. Automobilky minulý týden oznámily restrukturalizaci své aliance a vedle Indie se zavázaly spolupracovat i v Evropě a Latinské Americe.

Reklama

„Tato investice je velmi významná nejen co se týče produktů, ale i technologií, jako jsou elektromobily. Na rostoucím automobilovém trhu v Indii, který je třetím největším na světě, se chceme skutečně etablovat. Indii máme v plánu využít i jako základnu pro export,” řekl provozní ředitel společnosti Nissan Ášvaní Gupta.

Suchý únor pro autoprůmysl. Chybějící čipy ho na tržbách připraví o 10 miliard Money Kvůli chybějícím čipům a navazujícím součástkám automobilky v únoru vyrobí o 20 tisíc až 25 tisíc aut méně. Odvětví tak bude mít výpadek tržeb nejméně deset miliard korun, z toho osm až devět miliard připadá na finální výrobce a zbytek na dodavatele, řekl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. ČTK Přečíst článek

Každá z automobilek v Indii představí tři nové modely a při jejich vývoji budou spolupracovat. Avizovaly i sdílení součástek a technických řešení. Dva ze šesti modelů budou elektromobily - první, které výrobci v Indii uvedou.

Indie předstihla Japonsko

Auta se budou vyrábět ve městě Čennaí na jihu Indie. Nissan a Renault tam společně vlastní závod s přidruženým výzkumným a vývojovým centrem. Obě společnosti měly na indickém trhu loni společně asi tříprocentní podíl.

Prodej aut v Indii loni vzrostl o 23 procent na 4,4 milionu, vyplývá z dat společnosti S&P Global Mobility. Indie tak loni poprvé předstihla Japonsko.

Reklama

Indie chce vyšší cla na auta. Možná tím zasáhne i Škodovku Money Indie od dubna zvýší cla na dovážená auta a motocykly, opatření se týká rovněž elektromobilů. Dovozní clo stoupne i v případě aut, která se v zemi kompletují. Změna by se tak mohla týkat i automobilky Škoda Auto, která má v Indii dva závody, informovala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Továrna v Čennaí může ročně vyrobit přibližně půl milionu vozidel. Loni jich Renault nicméně v Indii prodal pouze 87 tisíc a Nissan 35 tisíc.

Obě automobilky minulý týden oznámily restrukturalizaci své aliance. Renault má snížit podíl v partnerské japonské automobilce Nissan ze současných zhruba 43 na 15 procent. Stejný podíl, tedy 15 procent, v Renaultu drží i Nissan.

Tata chce vyrábět baterie do elektromobilů ve Španělsku či Británii Zprávy z firem Indický konglomerát Tata Group zvažuje, že ve Španělsku nebo v Británii postaví továrnu na výrobu baterií do elektromobilů. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedla agentura Reuters. Hodnotu případné investice zdroj nezmínil, Tata se ale podle něj snaží posílit své dodavatelské řetězce v Evropě. Mluvčí automobilové divize Tata Motors uvedl, že společnost spekulace nekomentuje. ČTK Přečíst článek

Architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, která byla založena v roce 1999, byl Carlos Ghosn, její pozdější ředitel. Japonskou automobilku tehdy zachránil před krachem. V roce 2016 do strategického partnerství přibyla japonská automobilka Mitsubishi.