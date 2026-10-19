Nvidia má nového vyzyvatele. Tenstorrent nabral další miliardy dolarů
Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Tenstorrent přilákal další miliardy dolarů a posiluje svou pozici na rychle rostoucím trhu výpočetní infrastruktury pro AI. V nejnovějším investičním kole získal 1,5 miliardy dolarů a investoři firmu ocenili na 6,2 miliardy dolarů. Ještě v prosinci 2024 přitom její hodnota činila 2,6 miliardy dolarů.
Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Tenstorrent přilákal další miliardy dolarů a posiluje svou pozici na rychle rostoucím trhu výpočetní infrastruktury pro AI. V nejnovějším investičním kole získal 1,5 miliardy dolarů a investoři firmu ocenili na 6,2 miliardy dolarů.
Firma vedená zkušeným čipovým architektem Jimem Kellerem chce konkurovat technologickým gigantům v čele s Nvidií.
„Lidé hledají alternativy,“ řekl agentuře Bloomberg generální ředitel Tenstorrentu Jim Keller. Podle něj může společnost získávat zákazníky mimo jiné díky konkurenceschopnějším cenám.
Investiční kolo vedly společnosti Trace Capital a Innovation X. Zapojili se také další významní investoři včetně Sandisku, Morgan Stanley, Tether Investments či T. Rowe Price. Další peníze poskytli dosavadní akcionáři, mezi nimi investiční společnosti Ark Invest a Fidelity.
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Zprávy z firem
AMD dál posiluje svou pozici v boji o umělou inteligenci. Výrobce čipů kupuje startup World Labs za 8,2 miliardy dolarů a spolu s ním získá špičkový výzkumný tým, pokročilé AI modely i jejich zakladatelku Fei-Fei Li. Akvizice má AMD pomoct zrychlit vývoj vlastního hardwaru i softwaru a lépe konkurovat Nvidii.
Intel a Qualcomm chtěly firmu koupit. Tenstorrent zvolil miliardy od investorů
Tenstorrent mohl letos změnit majitele. Podle Bloombergu jednal se společnostmi Intel a Qualcomm o možném převzetí. Namísto prodeje se ale vedení rozhodlo získat další kapitál a pokračovat v samostatném rozvoji.
Významným momentem byla podle Kellera květnová demonstrace technologie, při níž společnost ukázala, že její servery Galaxy dokážou provozovat pokročilé modely umělé inteligence od čínské společnosti DeepSeek.
Právě schopnost efektivně provozovat výkonné AI modely má být jednou z hlavních konkurenčních výhod Tenstorrentu.
Firma se navíc nesoustředí pouze na prodej samotných čipů. Nabízí také pracovní stanice, rozsáhlé serverové systémy a technologie, které mohou další společnosti využívat při návrhu vlastních procesorů.
Nově získaný kapitál má Tenstorrent využít především k rozšíření výroby a nasazování serverů Galaxy, dalšímu vývoji procesorů a globální expanzi.
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Trhy
Výprodej technologických akcií nabírá na síle. Dvacet nejhodnotnějších firem z oblasti umělé inteligence a polovodičů přišlo od začátku týdne dohromady o více než bilion dolarů tržní hodnoty. Investory znervózňují vyšší úrokové sazby, dražší financování AI infrastruktury i rostoucí konkurence v čipovém sektoru.
Za firmou stojí muž, který vyvíjel čipy pro Apple i Teslu
Výraznou postavou Tenstorrentu je jeho generální ředitel Jim Keller, který patří mezi zkušené konstruktéry počítačových procesorů. V minulosti působil například v AMD, Applu či Intelu. V Tesle se podílel na vývoji čipů pro autonomní řízení.
Tenstorrent vznikl v roce 2016 a podle Bloombergu dnes zaměstnává přibližně 1150 lidí. Jeho technologie využívají otevřenou procesorovou architekturu RISC-V, která umožňuje navrhovat čipy bez závislosti na některých proprietárních licenčních systémech.
Tento přístup by mohl být výhodou pro zákazníky, kteří chtějí větší kontrolu nad vlastní výpočetní infrastrukturou a nechtějí být závislí na jediném technologickém dodavateli.
Zájem investorů o Tenstorrent ukazuje, že na trhu s umělou inteligencí se stále více peněz přesouvá také k firmám, které chtějí narušit dominanci zavedených výrobců čipů.
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Zprávy z firem
Elon Musk potřebuje další obří balík peněz pro své ambice v umělé inteligenci. Jeho SpaceX podle agentury Bloomberg jedná s bankami a investory o půjčkách až 40 miliard dolarů, tedy zhruba 872 miliard korun. Peníze mají zamířit na nákup čipů Nvidia a další rozvoj AI infrastruktury. Dohoda by mohla být uzavřena v roce 2027.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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