Samsung má nového vládce. Patří do rodu zakladatelů a strávil nějaký čas ve vězení

Samsung je nejhodnotnější jihokorejskou společností. Mezi jejími vlastníky tak jsou velké penzijní fondy spoléhající na stabilní výnosnost.

Dědic jihokorejského konglomerátu Samsung I Če-jong byl oficiálně jmenován výkonným předsedou společnosti. Podle agentury Reuters tento symbolický krok znamená, že nejhodnotnější jihokorejskou firmu nyní oficiálně povede třetí generace rodiny jejích zakladatelů.

I Če-jong , který byl v roce 2017 odsouzen za úplatkářství a zpronevěru, dostal v srpnu prezidentskou milost. Podle tehdejšího prohlášení jihokorejského ministerstva spravedlnosti je zapotřebí, aby tento podnikatel pomohl zemi překonat „národní ekonomickou krizi“. Samsung je největším konglomerátem v Jižní Koreji, jeho klíčovou součástí je výrobce elektroniky Samsung Electronics.

Odsouzený korupčník

Nynější změna podle analytiků odráží roli, kterou I Če-jong zastával od roku 2014, kdy byl hospitalizován jeho otec, předseda skupiny Samsung I Kun-hi. Ten zemřel v roce 2020.

Čtyřiapadesátiletý I Če-jong je od roku 2012 místopředsedou představenstva Samsung Electronics. Potomek jedné z nejmocnějších jihokorejských rodin byl v roce 2017 odsouzen na pět let za úplatky v kauze bývalé jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje. Pětiletý trest byl ale následně zkrácen a po odvolání pozastaven. Ve vězení tak I Če-jong nejprve strávil pouze jeden rok a na svobodu vyšel v roce 2018. Loni v lednu ho soud poslal zpátky do vězení na dva a půl roku, loni v srpnu byl však podmínečně propuštěn a letos dostal prezidentskou milost.

