Rusové začali modernizovat základny pro jaderné zbraně

Rusko v poslední době rozvíjí a modernizuje své základny pro jaderné zbraně v blízkosti zemí Evropské unie a NATO, včetně té v kaliningradské exklávě mezi Polskem a Litvou. Uvedla to švédská veřejnoprávní stanice SVT s odvoláním na svou analýzu příslušných satelitních snímků.

Snímky společnosti Planet Labs pořízené letos v květnu ukazují, že základna v Kaliningradské oblasti získala trojitý plot, vznikly tam nové budovy a bylo umístěno moderní komunikační zařízení. Polsko loni uvedlo, že v místě může být uloženo až sto taktických jaderných hlavic.

Modernizací prochází také základna Asipoviči v Bělorusku, kde byly uloženy jaderné zbraně už za sovětských dob. Satelitní snímky tohoto areálu ukazují nová zařízení protivzdušné obrany a plošinu pro nakládání z vlaků.

V arktickém souostroví Nová země, které bylo v dobách Sovětského svazu dějištěm jaderných zkoušek, vzniklo několik nových budov. Na poloostrově Kola u hranic s Finskem a Norskem nechala ruská armáda postavit na 50 bunkrů pro uskladnění balistických raket odpalovaných z ponorek a také molo pro nakládání raket na ponorky, uvádí stanice.

„Jsme si toho vědomi a sledujeme to již dlouhou dobu. Týká se to jak ruských investic do jaderných kapacit, tak zavádění nové doktríny,“ citovala televize SVT švédského ministra obrany Pala Jonsona.

Rusko loni schválilo novou doktrínu jaderného odstrašování, která rozšířila výčet možností, kdy Moskva může použít jaderné zbraně. Kreml v této souvislosti varoval, že podle nové doktríny by Moskva mohla použít jaderné zbraně v případě „rozsáhlého napadení“ konvenčními zbraněmi ze strany nejaderné země podporované jadernou mocnosti, což by Rusko považovalo za společný útok.

Kaliningradská oblast je ruské území na pobřeží Baltského moře mezi Polskem a Litvou, tedy dvěma členskými státy NATO. Vzhledem k silné ruské vojenské přítomnosti ji analytici vnímají jako místo, odkud může Rusko vést útok na státy aliance.

