Red Bull truchlí. Zemřel jeho spoluzakladatel Dietrich Mateschitz

Ve věku 78 let zemřel spoluzakladatel a spolumajitel společnosti vyrábějící energetické nápoje Red Bull Dietrich Mateschitz. V sobotu večer o tom informoval motoristický magazín Speedweek, který je součástí skupiny Red Bull. Úmrtí svého dlouholetého společníka později potvrdil během Velké ceny USA formule 1 poradce Red Bullu Helmut Marko.

"Věděli jsme, že je v těžkém zdravotním stavu," řekl Marko televizi Sky. "Teď, když se to stalo, je neskutečné, že tak velká osobnost musela odejít," dodal s tím, že Mateschitz byl jedinečný a velmi skromný člověk. Nedávno se objevily zprávy, že Mateschitz onemocněl rakovinou, píše agentura DPA.

Rakouský miliardář investoval velkou část svého jmění do sportu, zejména do formule 1. Proslavil se jako tvář Red Bullu, rakousko-thajského konglomerátu, který uvádí, že loni ve 172 zemích světa prodal téměř 10 miliard plechovek svého stejnojmenného energetického nápoje s kofeinem a taurinem.

Mateschitz pracoval v 80. letech jako obchodní zástupce. Během svých cest do jihovýchodní Asie si všiml, že díky thajskému energetickému nápoji Krating Daeng lépe překonává únavu spojenou s cestováním přes několik časových pásem. Mateschitz s výrobcem thajského nápoje Čaleem Júvitjou uzavřel spolupráci v roce 1984. Red Bull uvádí, že Mateschitz pracoval na receptuře tři roky, než byl upravený energetický nápoj v roce 1987 uveden pod novým názvem na trh v jeho rodném Rakousku.

Kolem značky Mateschitz následně vybudoval sportovní, mediální, realitní a gastronomické impérium. Red Bull nyní provozuje fotbalové kluby, hokejové týmy a závodní týmy F1 a má smlouvy se stovkami sportovců.

