Red Bull stvořil nejbohatšího evropského mileniála

Jednatřicetiletý dědic Red Bullu Mark Mateschitz stoupá v žebříčku miliardářů poté, co obdržel svou první dividendovou výplatu ve výši 582 milionů eur (v přepočtu asi 14,3 miliardy korun).

Dědic Red Bullu Mark Mateschitz obdržel dividendu 582 milionů eur jako svou první platbu od loňského roku, kdy zdědil impérium energetických nápojů po svém zesnulém otci Dietrichovi, zakladateli tohoto nápojářského impéria.

Dietrich Mateschitz se vrhl do nápojářského byznysu v roce 1987 společně se svým thajským byznysovým partnerem Chaleem Yoovidhyou, který zemřel již v roce 2012. Jeho potomci dnes vlastní 51procent Red Bullu.

Společnost sídlící v rakouském městečku Fuschl am See rozdělila mezi své akcionáře polovinu loňského zisku, který loni činil 1,56 miliardy eur. Vyplývá to z usnesení akcionářů zveřejněného v tamním podnikovém rejstříku, na který se odkazuje agentura Bloomberg.

Mateschitz vlastní v nápojářském gigantu 49procentní podíl prostřednictvím své holdingové společnosti, což mu umožňuje získat 383 milionů eur. Dalších 199 milionů eur ale obdržel nejbohatší mileniál Evropy z titulu zvláštních plateb připadajích rakouskému vlastníkovi.

Vyplácená dividenda je nejnižší za tři roky. Red Bull se totiž loni potýkal s rostoucími marketingovými a výrobními náklady, které se podepsaly na ziskovosti podniku.

Sponzorské platby Red Bullu loni poprvé přesáhly jednu miliardu eur. Společnost více než 11 miliard plechovek svého kofeinového nápoje a dosáhla čistého příjmu 9,68 miliardy eur.

