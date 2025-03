Lukáš Kovanda: Jaro je tu. Nálada se zlepšuje u spotřebitelů i podnikatelů

Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší za takřka tři roky. Spotřebitele těší růst reálných mezd, podnikatele zase fakt, že se nenaplňují nejzávažnější Trumpovy celní hrozby.

Důvěra v českou ekonomiku letos v březnu vystoupila nejvýše za skoro tři roky. Dosáhla úrovně 99,5 bodu. Jen mírně tak zaostává za dlouhodobým průměrem let 2003 až 2024, který odpovídá hodnotě 100. Zároveň jde o nejvyšší údaj za celé období od května 2022, kdy byla důvěra naposledy vyšší.

Oproti únoru se v březnu zvýšila jak důvěra spotřebitelů, tak podnikatelů. Meziměsíční nárůst důvěry spotřebitelů je nejvýraznější od loňského října a nastává po třech měsících zhoršování jejich sentimentu. Meziměsíční zlepšení sentimentu podnikatelů je nejvýraznější dokonce od loňského září. Nálada se navíc zlepšuje jak podnikatelům v obchodě, tak těm ve službách, průmyslu i stavebnictví, tedy napříč klíčovými sledovanými segmenty.

Podnikatelům zlepšuje náladu vyhlížená vyšší poptávka zejména ve službách, která je projevem narůstající kupní síly Čechů. Ta byla v uplynulých letech utlumená v důsledku poklesu reálných mezd v letech 2022 a 2023. Zároveň si podnikatelé „oddechli“, že se zatím nenaplňuje hrozba americké administrativy Donalda Trumpa stran zavádění plošných cel na dovoz z EU. Naopak, plán Německa mohutně navýšit veřejné výdaje na bezpečnost, zbrojení a infrastrukturu by byl vzpruhou i české ekonomice a českým podnikatelům.

Spotřebitele v ČR sice neopouštějí poměrně značné obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku, tedy i z toho, že se Trumpova hrozba ještě může naplnit. Přesto se v březnu podíl takto se strachujících spotřebitelů snížil, stejně jako podíl domácností očekávajících v dalších dvanácti měsících zhoršení své finanční situace. Spotřebitelé pozitivně kvitují pokračující nárůst svých reálných výdělků, který podle všeho letos přetrvá i při možné eskalaci světových obchodních válek.

