Psaním se stále uživím, ale poptávka po beletrii výrazně klesá, říká Michael Viewegh

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Pozvání do studia tentokrát přijal spisovatel Michael Viewegh.

Názory na vraždu, Účastníci zájezdu, či Báječná léta pod psa, která hodnotí jako svou stěžejní knihu, to jsou jména románů, které Michaela Viewegha proslavily hned na počátku kariéry. Následně přidal zhruba tři desítky knih, a některá z jeho děl byla zfilmovaná. Otec tří dcer přežil velmi vážné poranění srdce a patří k deseti procentům zachráněných. Od té doby se jeho život výrazně změnil.

Nejznámější český spisovatel, se považuje za morouse, který se umí dobře přetvařovat dle svých slov právě prožívá jedno z nejkrásnějších období života. Přispívá k tomu přítelkyně Olenka, která je inženýrkou ekonomie i práce. “V současné době mám dokončenou knihu a již pracuji na nové. Na vydání čeká dokončený soubor dvou novel Obyčejná laskavost a Neobyčejná nestoudnost. Původně se to mělo jmenovat Pohádková cesta do ďáblovy prdele, ale to neprošlo,” usmívá se.

Ze svého uplynulého života by některá rozhodnutí okamžitě uskutečnil znovu a jiná přehodnotil, když říká: “Nepřihlásil bych se na Vysokou školu ekonomickou, to považuju za svůj omyl. Nedělal bych pět sportů, ale jeden pořádně. Rozhodně bych si znovu postavil dům na Sázavě, což považuji za jedno z nejlepších rozhodnutí života. A znovu bych nabídl ubytování emigrujícím Ukrajincům.” Díky pomoci Ukrajincům se seznámil i se svou přítelkyní.

