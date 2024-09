Dopady povodní v Česku. Lidé na Jesenicku budou v zimě bez plynu

Na Jesenicku poničeném záplavami budou v zimě bez plynu tisíce odběratelů z domácností i firem, povodeň v tomto horském okrese před dvěma týdny poničila desítky kilometrů plynového potrubí. Stát tam podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) pomůže zajistit náhradní řešení. V úvahu připadá provizorní zásobování plynem či větší využití elektrických přímotopů při vytápění.

Reklama

Podle Hladíka je nutné vyřešit zvýšené náklady domácností a firem na pořízení elektrických topidel i jejich provoz. Na místě je opatrnost, aby při větší zapojení elektrických topných těles ustála rozvodná soustava, řekl ministr. Problémy budou například v Jeseníku, kde je před příchodem zimy bez přívodu plynu i sídliště.

Problém i pro firmy

„My už teď víme, že několika tisícům odběrných míst (na Jesenicku) v zimě plyn nepoteče. Hledáme proto jako stát alternativní řešení pro tyto lidi a podnikatele,“ uvedl Hladík. Připomněl, že plyn je důležitý nejen pro vytápění domácností, ale na jeho dodávkách je závislá i řada jesenických firem. „Opravdu jsou to desítky kilometrů (plynového) potrubí, které tady chybí a není technicky možné do zimních měsíců toto (opravu) zajistit,“ řekl Hladík.

Situaci by podle něj mohla být provizorně vyřešena pomocí elektrických přímotopů a možná i lokálních dodávek zemního plynu prostřednictvím menších zásobníků. „To je věc, o které se budeme teprve bavit, jestli je to vůbec možné. Jestliže tady máme bytové domy a sídliště, kam není možné plyn teď dovést, ale všechny technologie tam jsou a topit by se mohlo, tak řešení, která vidíme v podhorských a horských oblastech v Rakousku, by mohla být dočasným způsobem i v České republice. Odvážíme si to jako úkol a samozřejmě se s kolegy z ministerstva průmyslu a obchodu a distribučních firem pokusíme najít řešení i tak, abychom snížili počet odběrných míst, kde nepoteče zemní plyn,“ řekl Hladík.

Reklama

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) řekla, že lidé, kteří zůstali po záplavách bez plynu, potřebují kvůli blížící se zimě co nejdříve znát náhradní řešení. Bez dodávek je v Jeseníku například sídliště Pod Chlumem, které je zásobováno teplem z domovních plynových kotelen. „Přes řeku vedla všechna potrubí, která jsou teď pryč. Takže tam ta obnova bude velmi složitá. Jsem ráda, že ministři slíbili pomoc, aby teplo bylo zajištěno,“ dodala.

Podle Hladíka bude nutné přes zimu zajistit na Jesenicku stabilitu distribuční sítě elektrické energie. „Pokud by všechny domácnosti zapnuly přímotopy, do toho půjdou vysoušeče a pomocí elektřiny se bude vařit a svítit, tak to může být složité pro distribuční soustavu. Je to úkol, který si dnes odsud dovážíme jako zpětnou vazbu a budeme se snažit najít řešení,“ řekl Hladík. Vyřešit bude nutné i finanční pomoc státu na nákup a provoz elektrických přímotopů. „Lidé, kteří budou dočasně topit přímotopy a normálně mají plynový kondenzační kotel, tak samozřejmě se budeme bavit i provozních nákladech, pokud budou vyšší. Nejen o investičních,“ podotkl.

Lukáš Kovanda: Vláda před volbami rozhazuje. Pod záminkou povodní Názory Vláda má dnes schválit o 30 miliard vyšší schodek letošního rozpočtu a o 10 miliard navýšit schodek toho příštího. Proč, když jí EU slíbila pomoc za povodně zhruba 50 miliard korun? ptá se ekonom Lukáš Kovanda a dodává: „Nezdá se to být ničím jiným než předvolebním rozhazováním pod záminkou povodní.“ Lukáš Kovanda Přečíst článek

Obyčejný byznys: Na povodních vydělám, říká čalouník a restaurátor nábytku Zprávy z firem Zářijové povodně zničily stovky domů a vyplavily tisíce domácností. Pro obyvatele postižených oblastí znamenaly obrovskou životní katastrofu a vyvolaly pocity zmaru. Čalouník a nábytkář Pavel, celé jméno si nepřál uvést, se jim snaží hmotně pomáhat, ale z povodňové hrůzy v posledních dnech těží, když si odváží vyhozený poškozený nábytek k repasi. Michal Nosek Přečíst článek