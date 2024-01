Další tlak na ceny potravin. Přepravní gigant Moller-Maersk zastavuje lodě kvůli problémům v Rudém moři

Situace v Rudém moři se značně vyeskalovala. Povstalečtí Húsiové podle dostupných informací napadli jednu z lodí společnosti Moller-Maersk, která vyslala SOS signál. Na ten zareagovalo americké námořnictvo a vyslalo helikoptéry na pomoc. Na ně však Húsíjové také okamžitě zaútočili. V reakci na incident Moller-Maersk pozastavuje veškeré operace v Rudém moři.

Nejméně na dva dny pozastavuje veškeré cesty svých lodí druhý největší přepravní společnost světa Moller-Maersk. Rozhodla se tak v reakci na útok na jednu z jejích lodí ze strany povstaleckých Húsíjů. Ti navíc zaútočili také na helikoptéry amerického námořnictva, které vyrazily lodi na pomoc v reakci na signál SOS.

Podle agentury Bloomberg se tak prohlubují problémy přepravy zboží Rudým mořem a Suezským průplavem. Právě touto cestou přitom cestuje 12 procent globálního zboží. V důsledku událostí tak lze očekávat výrazný tlak na cenu zejména potravin, které jsou na podobné situace zvláště citlivé.

Neutuchající útoky

Húsíjové zahájili sérii útoků v Rudém moři v polovině listopadu v reakci na izraelské operace v Gaze. Podnikli více než 20 útoků, podařilo se jim zmocnit jedné lodi.

