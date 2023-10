Pražané se bojí mýta v centru. V Singapuru přitom vybírají miliony korun za to, že můžete s autem na silnici

Milionové částky platí Singapurci za to, že se svým vozem můžou vyrazit na silnici. Důvod? Málo místa a emise. Je tohle jedna z cest pro velká česká města bojující s dopravou?

V českém hlavní městě by se mohl již příští rok spustit systém výběru mýta za vjezd do úplného centra města podobně, jako je tomu například v Londýně. Ještě drsnější systém přitom znají asijské metropole, které bojují s každým metrem pro parkování a také se špatným životním prostředím způsobeným právě přílišným množstvím aut.

Singapur prodává licence na možnost koupit si vůz. Ty nyní kvůli vysokému zájmu a nedostatku volných licencí dosáhly během aukcí rekordní ceny – 115 tisíc amerických dolarů u nejvyšší třídy, tedy zhruba dva a půl milionu korun, uvádí agentura Bloomberg. Bez této licence přitom nesmí auto na silnici vůbec vyjet.

Nejvyšší částky jsou uvaleny na automobily spadající do nejvyšší cenové kategorie s velkým výkonem, například supersporty, ale i silnější vozy tradičních značek. Za možnost koupit si běžný vůz střední kategorie zaplatí zájemce téměř 110 tisíc amerických dolarů, za menší vozy 77 tisíc a za motorku zhruba osm tisíc amerických dolarů. K tomu je samozřejmě nutné připočíst cenu vozidla.

Licence dražší než vůz

V období od listopadu letošního roku do ledna roku 2024 se má počet licencí navýšit o 12,9 procenta. Podle odborníků by to krátkodobě mohlo ceny licencí snížit, ale nadále zůstanou vysoko.

V Singapuru se licence mohou kupovat i přímo s automobilem. Místní prodejci přitom mohou prodávat s garantovanou licencí, nebo negarantovanou. Negarantovanou kupující získá, když na něj prostě zbyde.

Vlastnictví automobilu v Singapuru patří k nejdražším na světě. Například Mazda 2, která v Česku momentálně stojí 500 až 600 tisíc, v Singapuru s negarantovanou licencí na provoz vyjde téměř na tři miliony. Přitom právě licence tvoří více než polovinu celkové částky.