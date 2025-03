Co mají společného náboje a Chanel přívěsky? Českou technologii

Příběh Martina Daňka a technologické firmy AdvaMat je příkladem inovace a podnikatelského ducha v oblasti pokročilých materiálů. Martin Daněk vystudoval materiálové inženýrství na ČVUT. Po ukončení studií se věnoval výzkumu tenkých vrstev, což ho přivedlo k myšlence založit vlastní firmu zaměřenou na vývoj a aplikaci pokročilých povlaků.

V roce 2014 založil profesor Tomáš Polcar se svým studentem Martinem Daňkem společnost AdvaMat, která stále sídlí v Praze na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Firma se specializuje na vývoj funkčních a dekorativních PVD (Physical Vapor Deposition) povlaků pro různé materiály, jako jsou plasty, sklo a kovy. Nabízí standardní kovové povlaky, a také vyvíjí povlaky na míru podle specifických potřeb klientů.

„Celé to začalo, když jsem dělal doktorát na strojní fakultě. Tehdy za mnou přišel profesor Polcar z elektrotechnické fakulty a řekl, že dělat doktorát na strojárně je nesmysl, ať ho jdu dělat k němu. A protože jsem nechtěl dělat pouze teorii, chtěl jsem, aby moje práce našla uplatnění v průmyslu, tak jsem šel. Profesor Polcar založil firmu a v jihlavském vědeckotechnologickém parku jsme si pronajali potřebné zařízení. Dá se říct, že AdvaMat je moje doktorská práce,” popisuje Daněk nápad a začátky firmy, která dnes v technologii PVD tvoří evropskou špičku.

Od začátku se snaží své znalosti a dovednosti dostávat do průmyslu. „Ukázalo se, že naše povlaky fungují a jsou lepší než běžný standard, ale nebyl nikdo, kdo by z toho udělal reálný byznys. AdvaMat začal v jihlavském vědeckotechnologickém parku, ale ten brzy zkrachoval. Odpojil proud, a tak jsme fungovali jen díky výkonnému dieselovému agregátu, do kterého jsme lili 500 litrů nafty denně, aby technologie fungovala. Pak jsme celé zařízení odkoupili,” vzpomíná.

AdvaMat se rozvíjel a vytvořil vlastní provoz, byznys a technologie, které v roce 2019 prodal firmě Šlechta. „V současné době děláme vlastní byznys, tedy poradenství a konkrétní vývoj pro klienty. Samotná výroba potřebuje dost lidí a je náročná na čas a práci. Potom místo vývoje řešíte administrativu a dodávky zakázek. S firmou Šlechta byla v tomto ohledu výrazná synergie, protože se věnují leštění a servisu pro výrobce forem na vstřikování plastů. Navíc se chtěli zvětšovat a naše technologie se jim hodila. Nyní přemýšlíme, že si výrobu znovu založíme, ale pouze na špičkové high-endové věci. A případně koupíme celou firmu Šlechta, ale to jsou plány na další rok,” uvažuje Daněk o budoucnosti.

Jeden ze vzorníků firmy Advamat Newstream Michal Nosek

Ve vlastním provozu by se Advamat věnoval zakázkám pro top klienty, například potahování kovových doplňků pro Chanel. „Těchto zakázek je ale málo, mají vysokou marži, ale není to na uživení velké firmy. Proto si chceme pořídit technologii, kde bychom se věnovali těmto zakázkám a jinak bychom jí využívali na vlastní vývoj,” říká s tím, že AdvaMat, který zaměstnává tři výzkumníky má stabilní roční obrat okolo patnácti milionů korun zejména za konzultantskou činnost. Poptávka po technologii AdvaMatu roste a přibývá klientů. Například společnost Sellier & Bellot, která dlouhodobě zaujímá klíčovou pozici ve výrobě české munice, se potřebovala zbavit ekologicky neúnosné galvaniky a šestimocného chromu, který potřebovala na výrobu nábojnic.

„Z evropských potahářů nikdo nedokázal jich požadavek realizovat, a tak zbrojovka oslovila nás. Po půl roce jsme jim vytvořili konkrétní funkční řešení a doporučili i konkrétní stroj. Protože jsme vymýšleli naprosto konkrétní technologii, tak se cena za stroj podařila srazit z milionu eur na polovinu. Řada jeho funkcí totiž byla zbytečná. Druhá výhoda pro Sellier & Bellot je, že se nejen zbavili chromu, ale naše řešení výrazně prodloužilo životnost nástrojů potřebných pro výrobu munice,” vzpomíná Daněk s tím, že výrobce za své nástroje platil čtyři miliony euro ročně a najednou se dostal na třetinu, čímž se investice velice rychle vrátila.

Pod vedením Martina Daňka se tak AdvaMat zaměřuje na pomoc výrobním společnostem zvyšovat efektivitu prostřednictvím inovativních PVD povlaků. Firma optimalizuje výrobní procesy a nabízí řešení založená na nejnovějších vědeckých poznatcích. Povlaky PVD definují nové standardy ve výkonu a odolnosti vůči opotřebení a korozi, a to vše s minimálním dopadem na životní prostředí. AdvaMat například spolupracuje s firmami Sans Souci, Sellier & Bellot, BTL, Medin, či Chanel.

