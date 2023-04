Pošta chce ušetřit, tak prodlouží doručování obyčejných zásilek na tři dny

Česká pošta chce kvůli úsporným opatřením prodloužit dobu doručování u ekonomických zásilek na tři dny od podání ze současných dvou. Ušetřit tím hodlá část doručovatelů, protože v polovině roku plánuje jejich počet snížit o 500. Odborům se opatření nelíbí, protože půjde o snížení kvality a dostupnosti poštovních služeb.

Na prioritním doručování do druhého dne se podle předsedkyně odborů Jindřišky Budweiserové nemá nic měnit. „Nesouhlasíme s rušením pracovních míst, je to další úsporné opatření České pošty. Zrušení 300 poštovních poboček a zavedení systému doručování D+3 znamená zhoršení dostupnosti a kvality poštovních služeb. Masivní rušení pracovních míst povede ke zvýšení stresu a zátěže zaměstnanců, které jsou už dnes extrémní. Bez změny systému financování veřejných poštovních služeb nebudou mít dlouhodobější efekt,” uvedla Budweiserová.

Pošta zavedla dvourychlostní doručování v roce 2020. Vedle prioritního, kde musí podle podmínek poštovní licence doručit 92 procent zásilek do druhého dne, jde o levnější ekonomické. Zatímco poslání prioritní zásilky do 50 gramů vyjde nyní na 30 korun, u ekonomické je to 23 korun. Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu lidé posílají dopisy častěji ekonomicky než prioritně.

Pošta chce od poloviny roku snížit počet poboček o 300 na zhruba 2900. V souvislosti s tím hodlá snížit počet pracovních míst o 950 a dalších zhruba 500 lidí propustit v logistice. V současnosti na poště pracuje okolo 23 tisíc lidí. Vláda dnes schválila nařízení, jímž se snižuje minimální počet poboček, které musí provozovat Česká pošta, z 3200 na 2900.

Pošta již dříve zveřejnila předběžný seznam 300 pošt ke zrušení. Zástupci podniku se ale ještě budou setkávat se starosty dotčených obcí, a je tak možné, že seznam dozná změn. Celkový počet rušených pošt se ale již měnit nebude. Pošty se mají rušit v obcích nad 2500 obyvatel, kde je více než jedna pobočka. Docházková vzdálenost na poštu se má zvýšit ze stávajících dvou na tři kilometry.

