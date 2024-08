Balíkovna se od České pošty oddělí příští rok v dubnu

Balíkovna jako poskytovatel komerčních poštovních služeb by se měla od České pošty oddělit do samostatné společnosti od 1. dubna příštího roku. Nějakou dobu pak zůstane ve vlastnictví státu, aby se ukázalo, jak dokáže samostatně fungovat, uvedl generální ředitel firmy Miroslav Štěpán.

Rozdělení České pošty na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a na poskytovatele balíkových a logistických služeb, je jedním z kroků transformace společnosti. Štěpán dříve uvedl, že pošta zvažuje prodej Balíkovny soukromému subjektu, dnes ale upřesnil, že bude potřeba určitá doba, aby se ukázalo, jak Balíkovna hospodaří a jaké bude případně potřebovat investice.

„Provoz komerčních a veřejných služeb v jednom státním podniku je neudržitelný, vyčlenění komerčních služeb do samostatné entity je nevyhnutelné,“ podotkl Štěpán.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) poptávka po klasických poštovních službách klesá a bude klesat ještě rychleji. Zadání tedy bylo využít infrastruktury a široké sítě, znalostí zaměstnanců, aby pošta nabízela takové veřejné služby, které bude stát potřebovat a občané je budou chtít využívat, podotkl.

Podle Štěpána bude mít samostatná Balíkovna formu akciové společnosti, která bude dceřinou firmou České pošty. Rozdělení bude v souladu se zákonem o státním podniku, s případnými dílčími změnami, které ministerstvo vnitra navrhne během podzimu.

Státní podnik Česká pošta bude dál provozovat síť 2900 poboček a poskytovat základní poštovní služby na základě poštovní licence, kterou získal od Českého telekomunikačního úřadu na dalších pět let. Vedle toho bude pošta rozšiřovat nabídku služeb. Kromě již testovaného vyřizování agendy pro úřady práce by mělo jít například o servis pro zdravotní pojišťovny. Pobočky by také mohly nabízet příjem i výdej zásilek pro jiné komerční poskytovatele. Součástí transformace byla stabilizace hospodaření pošty. Jejím výsledkem je, že pošta nepotřebuje další prostředky od státu nad rámec 1,5 miliardy korun, které jí v současnosti za objednané služby platí.

Česká pošta letos očekává hospodaření na tzv. červené nule. Podle Štěpána bude mimo jiné záležet na prodeji nemovitostí, včetně hlavního sídla v Jindřišské ulici v Praze. Budovu se zatím nepodařilo prodat, ale pošta se o to dál pokouší prostřednictvím realitních zprostředkovatelů.

V současné době má pošta zhruba 20 tisíc zaměstnanců. V loňském roce snížila ztrátu o jednu miliardu na 756 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb jí meziročně vzrostly o 694 milionů korun, tedy zhruba o čtyři procenta, na 16,4 miliardy.