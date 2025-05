Porcelánka Thun přečkala dva hubené roky, letos už čeká ziskový rok

Výrobce porcelánu z Nové Role na Karlovarsku, společnost Thun 1794, po dvou nepříliš dobrých letech očekává letos obrat k lepšímu. Začátek roku ukazuje nárůst počtu zakázek, a to takový, že firma musí prodlužovat termíny objednávek. Podle generálního ředitele Thun 1794 Vlastimila Argmana by tak mohla společnost letos dosáhnout zisku, předběžně okolo 20 milionů korun. Loni firma skončila ve ztrátě, výši zatím porcelánka neupřesnila.

V loňském roce firma dosáhla tržeb 351 milionů korun a vyrobila přes 2000 tun porcelánového zboží. Argman řekl, že za první čtyři měsíce letošního roku už výroba přesáhla 1000 tun. Na vyšším prodeji se podílely například zakázky pro italský obchodní řetězec a pro řetězec Lidl, s nímž porcelánka z Nové Role spolupracuje už poněkolikáté.

V loňském roce musela firma radikálně snižovat náklady. Důsledkem toho bylo i uzavření provozu závodu v Klášterci nad Ohří. Počet zaměstnanců tak poklesl z meziročně o 73 na 378 zaměstnanců na přelomu roku.

Největší podíl prodeje porcelánky Thun 1794 se vloni uskutečnil na tuzemském trhu, šlo zhruba o 39 procent z celkového prodeje. Významná část z toho se pak ale stejně přeprodává do zahraničí. Z exportních trhů se firmě daří například v Dánsku, kam směřuje osm procent prodeje, do Francie je to sedm procent, podobně jako do Německa. Nadějně vypadá i export do Bosny a Hercegoviny, Egypta, Rakouska nebo Brazílie.

Dvorní návrhářka porcelánky Lenka Sárová Malíská řekla, že novinkou pro letošní sezonu bude například kolekce Lea Hotel, což je upravená sada nádobí pro použití v restauracích, hotelech a kavárnách. Nádobí z této kolekce je lépe stohovatelné a má posílený střep. Další novinkou je kolekce s dekorem sedmikrásky, která je upravenou variantou sady Constance.

Firmu podle Argmana stále nejvíce trápí vysoké ceny energií, i když proti minulým rokům se jejich cena přece jen stabilizovala. Energetické náklady jsou ale přes úsporná opatření vysoké, zejména spotřeba plynu pro vypalovací pece výrazně ovlivňuje celou ekonomiku firmy.

Galerie: I porcelán je investice. Alespoň ten z Míšně:

Výroba porcelánu v Klášterci přečkala covid i ceny plynu, recesi na trhu už ne. O práci přijdou desítky lidí Zprávy z firem Porcelánka Thun 1794 ukončí výrobu porcelánu ve svém provozu v Klášterci nad Ohří. Zůstane tam jen dekorování, pálení a balení polotovarů z provozů Lesov a Nová Role. Z původních asi 180 zaměstnanců dostalo výpovědi 38 lidí. ČTK Přečíst článek

Drahé energie devastují evropský průmysl. Továrny omezují výrobu, bojují o přežití Zprávy z firem Výrobci skla, hutnických produktů, papíru, hnojiv a dalších, kteří jsou bytostně závislí na plynu a elektřině, oznámili utahování opasků, či spíše výrobních pásů. Největší producent užitého skla na světě, francouzská skupina Arc International, poslala třetinu zaměstnanců na dovolenou, německá společnost Hakle, jeden z největších výrobců toaletního papíru, oznámila, že se kvůli „historické energetické krizi“ dostala do platební neschopnosti. Takových případů je mnohem, mnohem víc, píše deník The New York Times. duk Přečíst článek