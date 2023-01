Polovina šéfů firem letos počítá s dvoucifernou inflací, ukazuje průzkum PwC

Polovina šéfů českých firem počítá i letos s dvoucifernou inflací. Na 80 procent generálních ředitelů zároveň očekává, že jim letos porostou vstupní náklady, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti PwC CEO Survey mezi více než 200 řediteli tuzemských podniků.

Meziroční míra inflace ke konci listopadu dosáhla 16,2 procenta, loňský růst cen se tak pohybuje na nejvyšších úrovních za posledních 30 let. Údaje o prosincové inflaci zveřejní Český statistický úřad ve středu.

„Ředitelé dobře znají situaci ve svých firmách, realita tak předbíhá statistiku. I proto lze očekávat, že ani v letošním roce nebude inflace rychle klesat. Firmy se budou vypořádávat především s drahými energiemi, byť jim částečně uleví zastropování cen. I v roce 2023 budou ale energie hlavním motorem růstu cen,” uvedla partnerka PwC pro finanční rizika a kapitálové trhy Olga Cilečková.

Inflaci mezi 11 a 15 procenty předpokládá podle průzkumu v letošním roce 40 procent generálních ředitelů, 11 procent sází na zvyšování cen mezi 16 a 20 procenty, dvě procenta manažerů dokonce nevylučuje průměrnou míru inflace nad 20 procenty.

Ani další část generálních ředitelů nevěří v rychlý návrat inflace k dvouprocentnímu cíli České národní banky. Podle 48 procent dotázaných se inflace bude pohybovat mezi šesti až deseti procenty, tři procenta šéfů firem věří v pokles inflace do rozmezí tři až pět procent. V dosažení dvouprocentního inflačního cíle ČNB nevěří nikdo.

Náklady na výrobu porostou

Hlavním motorem růstu cen budou i nadále rostoucí náklady ve výrobě, osm z deseti manažerů očekává letos další růst cen vstupů. Pro 14 procent firem zůstanou náklady na úrovni loňského roku, šest procent počítá s poklesem cen. K výraznému zdražování přitom došlo už loni, polovina generálních ředitelů připouští, že ceny svých výrobků a služeb zvýšila jejich firma o více než deset procent, v téměř třetině rostly tempem přes 15 procent, uvádí průzkum.

„Loni na české firmy především naplno dopadly rostoucí ceny surovin a energií. Sotva se firmy i celá ekonomika začaly vzpamatovávat z postcovidového šoku, přišla válka na Ukrajině. K pomalé obnově dodavatelsko-odběratelských řetězců a nedostatku některých surovin se tak přidal cenový šok v oblasti energií,” připomněla Cilečková.

Vysokou inflaci předpokládali šéfové firem už pro loňský rok v průzkumu pořádaném na konci roku 2021. Aniž by tehdy tušili začátek války, tak nadpoloviční většina manažerů očekávala růst inflace přes pět procent, válka toto tempo výrazně urychlila. „CEO Survey dlouhodobě potvrzuje, že očekávání manažerů jsou reálná a v předstihu ukazují na budoucí vývoj ekonomiky. Pokud tedy letos polovina šéfů firem očekává dvoucifernou inflaci, není důvod tomu nevěřit. A zůstává otázkou, jestli by na tato očekávání neměla centrální banka reagovat ještě dalším růstem sazeb,“ uzavřela Olga Cilečková.