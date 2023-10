Počet firemních bankrotů se pomalu vrací na předpandemickou úroveň. Česko si vede dobře

V Česku by měl v příštím roce stoupnout počet insolvencí podniků meziročně o šest procent, číslo však bude stále hluboko pod úrovní před pandemií. Ve většině zemí ale jejich počet dosáhne do konce roku 2024 předpandemických úrovní, a to včetně velkých trhů, jako jsou USA a Německo, vyplývá ze zprávy o platební neschopnosti pojišťovny Allianz Trade.

Podnikatelské insolvence nabraly podle zprávy v tomto roce na rychlosti, celkem 11 zemí již vykazuje nárůst přes 30 procent. Mimo jiné jde o USA, Kanadu, Francii, Polsko nebo Japonsko. Průměrný meziroční nárůst platební neschopnosti ve světě by měl v letošním roce být šest procent, v roce 2024 pak deset procent.

"Jedním problémem je, že přestože objem přebytečné hotovosti je stále poměrně velký, celosvětově se zmenšuje. Zároveň se koncentruje mezi velké podniky a specifická odvětví. Na druhé straně bude pokračující snižování ziskovosti představovat problém pro likviditu a solventnost podniků, zatímco financování bude i nadále nákladnější a méně dostupné," řekla manažerka české pobočky Allianz Trade Kateřina Kirakosjan.

Z globálního hlediska jsou nejrizikovějšími sektory pohostinství, doprava a velkoobchod/maloobchod, následované sektorem stavebnictví, uvedla pojišťovna.

Česko si ale minimálně v evropském srovnání podle ní vede poměrně dobře. V letošním roce by míra insolvencí měla stagnovat, v roce 2024 pak analytici Allianz Trade předpovídají nárůst o šest procent, tedy přibližně na úrovni Británie či Norska. V roce 2025 by naopak mělo bankrotů českých podniků ubýt o čtyři procenta.

"Ještě jsme se ani zdaleka nepřiblížili předpandemickým hodnotám, kdy ve srovnání s rokem 2019 letos registrujeme o téměř třetinu méně insolvencí a i v dalších letech bude toto srovnání vycházet podobně. V regionu střední a východní Evropy si tak Česko v tomto ohledu vede po Lotyšsku nejlépe," dodala Kirakosjan.

Allianz Trade je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52 tisíci klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Allianz Trade je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V České republice působí od roku 1997.