OpenAI chystá vlastní AI reproduktor. Má znát vaše zvyky, číst e-maily a stát se novým centrem chytré domácnosti
Společnost OpenAI podle agentury Bloomberg připravuje svůj první spotřebitelský hardware. Půjde o přenosný chytrý reproduktor bez obrazovky, který bude fungovat jako osobní AI společník. Zařízení má využívat nejnovější hlasové technologie ChatGPT, učit se z chování uživatele a stát se centrem chytré domácnosti.
Tvůrce technologie ChatGPT chce poprvé výrazně vstoupit na trh spotřební elektroniky. Podle informací agentury Bloomberg připravuje OpenAI přenosný chytrý reproduktor bez displeje, který nebude jen dalším hlasovým asistentem, ale zcela novým typem zařízení navrženým pro éru umělé inteligence.
Produkt je zatím ve vývoji a podle zdrojů obeznámených s projektem by jej firma mohla představit ještě letos. Do prodeje by se měl dostat v průběhu příštího roku. Termín ale může ovlivnit probíhající soudní spor s Applem.
AI společník místo klasického hlasového asistenta
Nové zařízení má fungovat jako osobní digitální společník. Kromě přehrávání hudby, odpovídání na otázky nebo ovládání chytré domácnosti bude schopné vést přirozenou konverzaci, reagovat na zprávy či využívat prakticky všechny funkce ChatGPT.
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Noví milionáři ze SpaceX a AI firem mění pravidla luxusního byznysu. Bývalý datový vědec Chip po IPO SpaceX koupil meteority i hasičské auto, jiní investují do sportovních týmů nebo chytrých hodinek místo Rolexek, píše agentura Reuters. Trh osobního luxusu přitom loni klesl na 358 miliard eur, druhým rokem v řadě, hlavně kvůli slabé poptávce v Číně. Luxusní domy tak musí lákat kapitál, který dává přednost zážitkům před kabelkami.
Zásadní roli má sehrát technologie GPT-Live, která umožňuje plynulou hlasovou komunikaci. Zařízení bude schopné současně naslouchat i odpovídat a lépe chápat kontext konverzace.
Vedle reproduktoru dostane také kameru a další senzory, díky nimž bude vnímat své okolí. Napájet jej bude dobíjecí baterie, takže jej bude možné snadno přenášet mezi jednotlivými místnostmi.
Zařízení se má učit od svého majitele
OpenAI chce vytvořit produkt, který nebude pouze plnit příkazy, ale postupně se přizpůsobí konkrétnímu uživateli. Podle Bloombergu se bude učit jeho zvyklostem, aktivně nabízet pomoc a předvídat potřeby.
K lepšímu porozumění uživateli má využívat i osobní data, například e-maily nebo další informace, ke kterým mu majitel udělí přístup. Cílem je, aby zařízení působilo spíše jako osobní asistent než běžný chytrý reproduktor.
Na vývoji pracuje Jony Ive i bývalí lidé z Applu
Ambice OpenAI v oblasti hardwaru podtrhla loňská akvizice startupu io Products za 6,5 miliardy dolarů. Na vývoji nového zařízení spolupracuje designérské studio LoveFrom vedené legendárním designérem Jonym Ivem, který po desetiletí stál za podobou iPhonů, Maců či dalších produktů Applu.
Do projektu se zapojila také řada bývalých konstruktérů a designérů Applu.
Spor s Applem může plány zkomplikovat
Právě angažmá bývalých zaměstnanců Applu vedlo k právnímu sporu mezi oběma společnostmi. Apple minulý týden podal na OpenAI žalobu, ve které tvrdí, že firma při vývoji nového zařízení využila jeho obchodní tajemství.
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Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
OpenAI obvinění odmítá a tvrdí, že připravovaný produkt je koncepčně odlišný od současných zařízení Applu. Samotný Apple přitom připustil, že až soudní řízení ukáže, zda skutečně došlo k využití jeho technologií.
OpenAI připravuje více AI zařízení
Chytrý reproduktor má být pouze prvním z několika hardwarových produktů, na nichž OpenAI pracuje. Podle Bloombergu firma vyvíjí zhruba pět různých zařízení a do budoucna zvažuje také vlastní mobilní AI zařízení, nositelnou elektroniku nebo domácí robotiku. Pokud se tyto plány naplní, vstoupí OpenAI do přímého souboje s Applem, který rovněž připravuje novou generaci zařízení pro chytrou domácnost a umělou inteligenci.
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Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.