Patricie Šedivá se vrací do T-Mobile jako její mluvčí

Novou mluvčí a šéfkou externí komunikace operátora T-Mobile se stala Patricie Šedivá, která předtím byla ředitelkou komunikace v investiční skupině Pale Fire Capital. U operátora bude zodpovědná nejen za komunikaci, ale i za témata udržitelnosti a přípravu komunikačních strategií.

Šedivá v T-Mobile v minulosti už pracovala, a to v oddělení vnějších vztahů. Ve své současné nové funkci bude úzce spolupracovat s ředitelem pro vnější vztahy a udržitelnost Martinem Orgoníkem. Společně se mají podle firmy zaměřit na posílení komunikace témat spojených se strategií ESG (požadavky na environmentální a sociální dopady podnikání) a zdůraznění pozice společnosti jako digitálního lídra.

Šedivá již dřív vybudovala komunikační oddělení a řídila komunikaci ve společnostech Alza nebo Coca-Cola HBC. Dvakrát získala ocenění Mluvčí roku.

T-Mobile je s 6,3 milionu zákazníků největším mobilním operátorem na trhu a svou sítí páté generace pokrývá 21 procent obyvatel ČR. Firma patří do mezinárodní skupiny Deutsche Telekom.

