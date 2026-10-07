Asahi čelí podezření z kartelu. Úřady prověřují i Prazdroj
Pivní impérium Asahi čelí pozornosti antimonopolních úřadů na dvou kontinentech. Japonské úřady provedly razii u skupiny kvůli podezření na cenový kartel, spolu s ní zasahovaly také u konkurentů Kirin, Suntory a Sapporo. Vyšetřovatelé se přitom v uplynulých týdnech objevili také v českém Plzeňském Prazdroji, který Asahi vlastní. Tuzemský případ se týká možného zneužití dominantního postavení při prodeji piva v restauracích.
Japonská komise pro spravedlivý obchod provedla razie u čtyř největších pivovarnických skupin v zemi – Asahi, Kirin, Suntory a Sapporo. Podle agentury Reuters prověřuje podezření, že se konkurenti tajně domlouvali při prodeji piva a dalších produktů velkoobchodníkům.
Ve hře je prakticky celý japonský pivní trh. Čtveřice společností dohromady ovládá více než 90 procent jeho objemu a úřady podle veřejnoprávního média NHK zjišťují, zda pivovary několik let nekoordinovaly své ceny.
Stejné pivo, více sladu. Horké a suché počasí se letos podepsalo na sladovnickém ječmeni, který podle prvních rozborů Plzeňského Prazdroje obsahuje méně škrobu. Pivovar proto při vaření zvýší dávky sladu, aby zachoval požadovanou stupňovitost. Slabou sezonu hlásí také chmelaři: některým pěstitelům chybí proti běžnému roku až čtvrtina úrody.
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Stejné pivo, více sladu. Horké a suché počasí se letos podepsalo na sladovnickém ječmeni, který podle prvních rozborů Plzeňského Prazdroje obsahuje méně škrobu. Pivovar proto při vaření zvýší dávky sladu, aby zachoval požadovanou stupňovitost. Slabou sezonu hlásí také chmelaři: některým pěstitelům chybí proti běžnému roku až čtvrtina úrody.
Zdražování pod lupou
Vyšetřování se zaměřuje mimo jiné na zdražování v říjnu 2022 a dubnu loňského roku. Pivovary růst cen zdůvodňovaly mimo jiné vyššími náklady na suroviny. Antimonopolní úřad nyní prověřuje, zda při změnách cen nepostupovaly ve vzájemné shodě a nevytvořily kartel.
Zpráva zasáhla také akcie pivovarů. Asahi kolem 8:00 SELČ ztrácela 1,4 procenta, Kirin téměř dvě procenta a Sapporo přibližně 2,2 procenta. Suntory není veřejně obchodovanou společností.
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Nealkoholické pivo nemusí být pouhou náhražkou, po které člověk sáhne, když „to jinak nejde“. Trojice marketérů Tomáš Peterka, Michal Schindler a Jiří Jaroš proto založila Feels Good – létající pivovar zaměřený výhradně na pivo bez alkoholu. Bez vlastní varny, velkého investora i ambice soutěžit v počtu prodaných hektolitrů chce českému trhu nabídnout výraznější chutě, moderní design a především nový pohled na společenský život bez promile.
Vyšetřovatelé byli i v Prazdroji
Asahi od roku 2017 vlastní Plzeňský Prazdroj, největší tuzemskou pivovarnickou skupinu s přibližně 45procentním podílem na českém trhu. Také do Prazdroje v uplynulých týdnech bez ohlášení dorazili antimonopolní vyšetřovatelé. Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje možné zneužití dominantního postavení při prodeji piva v restauracích.
ÚOHS v úterý oznámil, že kvůli tomuto podezření provedl neohlášené šetření u jednoho z výrobců piva. Jeho jméno nezveřejnil. Prazdroj ale potvrdil, že pracovníci úřadu byli právě u něj.
Pivovar se chce proti postupu úřadu bránit. Uvedl, že má pochybnosti o zákonnosti postupu ÚOHS.
Plzeňský Prazdroj vyváží do více než 50 zemí a v Česku provozuje pivovary v Plzni, Nošovicích a Velkých Popovicích. Do skupiny patří značky Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. Točené pivo představuje zhruba třetinu jejího celkového objemu.
České pivo zase zdraží. Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny čepovaného piva ze sudů a tanků, části plechovek a některých lahvových piv v průměru o 2,6 procenta. U půllitru to podle pivovaru odpovídá zhruba 70 haléřům. Konečnou cenu v hospodách a obchodech ale určí prodejci.
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Zprávy z firem
České pivo zase zdraží. Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny čepovaného piva ze sudů a tanků, části plechovek a některých lahvových piv v průměru o 2,6 procenta. U půllitru to podle pivovaru odpovídá zhruba 70 haléřům. Konečnou cenu v hospodách a obchodech ale určí prodejci.
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