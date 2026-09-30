Konec kantýny. Automat Matuška na Hradčanské přestavuje provoz
Konec kantýnového modelu. Automat Matuška na Hradčanské ruší výdejní pult, otevírá kuchyni hostům a přidává několik míst k sezení přímo u kuchyně. V hlavní roli zůstává pomalu uzené maso, které se připravuje až 14 hodin.
Automat Matuška na Hradčanské se posouvá od původního kantýnového modelu blíž ke klasické restauraci. Prosklený výdejní pult zmizí a na jeho místě vznikne otevřená kuchyně. Její součástí bude chef’s table pro šest až osm hostů. Objednávky už se nebudou vyřizovat osobně u pultu, podnik zavede samoobslužný systém a jídlo bude ke stolům roznášet obsluha.
Změna má kuchařům umožnit připravovat více jídel až těsně před servisem. Podle spolumajitele a executive chefa Bohumila Spěváka půjde například o dopékání housek na sendviče nebo opékání klobás před podáváním.
Vůně kouře, hovězí hrudí a bramboráky
Srdcem kuchyně na Hradčanské zůstává pomalé pečení a uzení. Brisket, tedy pomalu uzené hovězí hrudí, bůček nebo trhané vepřové se připravují při nízké teplotě i 14 hodin. Dlouhá příprava má masu dodat křehkost a šťavnatost. Denně se podle podniku vydá šest až sedm kilogramů brisketu.
Udírna ale není jen doménou masa. Kouřovou chuť v ní dostává také zelenina a dokonce některé dezerty, například crème brûlée. Maso se pak objevuje i v sendvičích. Podnik si navíc připravuje vlastní omáčky a klobásy, včetně varianty s jalapeños, cheddarem a pivem Californie od Matušky.
Novinkou mají být také dva druhy bramboráků. Jeden se zelím a bůčkem, druhý se šlehanými tvarůžky. Díky novému uspořádání kuchyně se mají připravovat až na objednávku z čerstvě nastrouhaných brambor.
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
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Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Od Hradčanské k Jiřáku
První Automat Matuška otevřel na Hradčanské v listopadu 2022. Vedle jídla nabízí deset druhů piv a ve sklepě má vlastní nanopivovar, který slouží k experimentálním várkám i pronájmům.
Druhou pobočku otevřela značka letos v únoru na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam kombinuje pivo z pivovaru Matuška s moderně pojatou hospodskou kuchyní.
Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.
Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět
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Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.