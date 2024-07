I 11 let po smrti „doktora Zvuku“ představuje značka Bose akustickou špičku

Přezdívalo se mu „doktor Zvuk“. Amar Bose zemřel 12. července roku 2013 v nedožitých 84 letech. Bude to tak již jedenáct let, co firma Bose Corporation, kterou založil před šedesáti lety, funguje bez něj. Zakladatel společnosti a zvukový génius věnoval celý život výzkumu psychoakustiky a na jeho základě vyvíjel reprodukční zařízení, která využívají odrazy zvuku od stěn místnosti. Reproduktory a sluchátka Bose tak zná každý milovník kvalitního poslechu. Vývoj se po smrti zakladatele nezastavil, značka stále patří mezi akustickou špičku.

Reklama

V tehdejším Československu se první reprosoustavy Bose objevily v devadesátých letech a byly na svou dobu nepředstavitelně drahé. Ceny za dva malé reproduktory a basovou jednotku se pohybovaly okolo dvaceti tisíc korun, a tak je využívali k dokonalému ozvučení zejména majitelé luxusních restaurací, barů a salónů. V současnosti stojí sound systém k domácímu kinu zhruba šesdesát tisíc, ale na trhu jsou i reproduktory do deseti tisíc. Proto je značka již dostupná i střední třídě.

Začátek obchodu se zvukem

Již za středoškolských studií vybudoval Amar G. Bose v domě svých rodičů úspěšnou opravnu rádií. Otec pak ocenil jeho nadšení pro akustiku, vzal si obrovskou půjčku, a syna po maturitě vyslal na elektrotechnická studia do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nejprestižnější technickou školu v USA. Se zmíněnou školou pak propojil Amar v podstatě celý svůj život. Po získání doktorátu zde 45 let přednášel.

První reproduktor

Bose miloval živou hudbu. Aby se mohl do poslechu ponořit i doma, utratil za jeden z nejkvalitnějších audio systémů tehdejší doby velké peníze. S reprodukcí ale nebyl spokojen, a tak začal zkoumat, proč je poslech v koncertních sálech tak zásadně jiný. Zjistil, že víc než osmdesát procent zvuku, který vnímá člověk v koncertním sále, nepřichází k uším přímou cestou od hudebních nástrojů, ale až po odrazech od stěn. Své poznatky aplikoval do vlastního prototypu reproduktoru a postavil svůj první audiosystém Bose 901.

Reklama

Reprobednu osadil devíti reproduktory, z nichž jen jeden mířil dopředu na posluchače. Osm dalších vysílalo zvuk dozadu a systém byl určen pro instalaci do rohu místnosti, takže využíval odrazy zvukových vln od dvou stěn současně. Díky této konfiguraci dokázaly reproduktory naplnit prostor plným zvukem pocitově blízkým živým hudebním vystoupením v koncertních sálech.

Suchátka s aktivním potlačením okolních ruchů

Jedním z dalších akustických fenoménů, kterou značka Bose zpopularizovala, je sluchátková technologie pro aktivní potlačení ruchů z okolí Active Noise Cancelling. Původně totiž vyvíjel Bose sluchátka využívající tyto principy pro letecký průmysl, konkrétně pro potlačení hluku a komunikaci v extrémně hlasitém prostředí pilotní kabiny.

S ozvučením Bose se cestující setkávají také v automobilovém průmyslu. Renomované automobilky montují do svých vozů právě audiosystémy Bose. Jiné dodávají Dánové Bang & Olufsen, Britové Bowers & Wilkins, či americké konkurence Harman & Kardon.

Biohacking: Umělecká tvorba může ulevit stresu a vyřešit stará traumata Enjoy Vlastní tvořivost i umělecké výtvory jiných mohou významně ovlivnit naše duševní zdraví. Umění je od pradávna zdrojem pozitivních i negativních emocí, sebereflexe, komunitního spojení i psychického a fyzického uvolnění. Proto v dnešní moderní době, kdy populace trpí řadou psychických onemocnění jako deprese, úzkosti, ADHD, závislostmi, důsledky stresu i kognitivními nemocemi mozku, mohou být zmírněny kreativními terapiemi specificky pro tyto stavy vytvořenými- souhrnně nazývané jako arteterapie. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Profesor Amar Bose stál do poslední chvíle v čele své společnosti, jejíž potenciál těžil vždy z investic do vývoje nových produktů a technologií. „Nešel jsem podnikat kvůli vydělávání peněz. Já šel podnikat, abych mohl dělat zajímavé věci, které do té doby nikdo neudělal,“ řekl Bose na přednášce o akustice v roce 1996.

Úplné začátky

Po promoci založil mladý absolvent MIT V roce 1964 společnost Bose Corporation. Sídlem se stalo městečko Natick ve státě Massachusets, zhruba třicet kilometrů západně od Bostonu. V podniku, který se rozrostl do kolosu s deseti tisíci zaměstnanci, tehdy začínal sám, jen s několika spolužáky z MIT. Jednalo se opravdový obyčejný start téměř v garážových podmínkách.

Prvními výrobky byly nabíječky, AC/DC měniče a zesilovače, které v té době udivovaly poměrem vysokého výkonu a malých rozměrů. První reproduktory vznikly o zhruba čtyři roky později. Byl to již zmíněný model 901, který se postupně vylepšuje, a vyrábí dodnes.

Bose Corporation není veřejně obchodovaná na žádné burze. Jako soukromě držená společnost se tak nemusí zodpovídat akcionářům, a v případě potřeby tak může investovat i celý zisk do vybavení laboratoří, platů pro kvalitní zaměstnance a do dalšího výzkumu a vývoje. Na těchto základech společnost Bose funguje i po smrti zakladatele.

Kancelář roku ovládla Heureka Group či Mercedes-Benz. Trendem jsou menší a kvalitnější prostory Reality Deset vítězů si v rámci slavnostního galavečera v Paláci Žofín odneslo ocenění Kanceláře roku. Největším trendem mezi projekty, které se dostaly do finále, byla nižší průměrná podlahová plocha oproti předchozím ročníkům a vysoká kreativa všech prostor. Soutěž již posedmé organizovala společnost Prochazka & Partners se svými partnery. Speciální cenu poroty získali mjölk architekti za sídlo společnosti Kloboucká lesní. nst Přečíst článek