Obyčejná práce: Začínal jsem v devadesátkách zvučením nevěstinců a barů, říká technik

„Přijeď, nehraje to. Holky jedou do práce a tyč bude prázdná. To je katastrofa,“ vzpomíná Jiří Marek na jeden z mnoha telefonických vzkazů, který si poslechl na záznamníku v devadesátých letech. Nešlo o žádnou tajemnou šifru, ale o výzvu k opravě zvukové techniky v jednom z tehdy hojných erotických klubů. „Instalovat ozvučení v klubech byl dobrý kšeft, platili přesně a včas,“ popisuje s tím, že to navíc nebyly technicky příliš komplikované projekty. Další příjmy mu navíc zajišťovaly smlouvy na údržbu.

Do nevěstince dorazil taxíkem. Uvítal jej zoufalý majitel a ztichlý bar. Že je problém bylo naprosto jasné. Jednu zvukovou linku se podařilo zprovoznit rychle, ale s druhou byl problém. „Hledal jsem místo závady, ale nedařilo se. Až se majitel osmělil a řekl mi, že o problému možná ví. Máme tady krysu, ale to se nesmí nikdo dozvědět. To by utekly holky i klienti. Tak se jí snažím zabít, ale bez výsledku, pravil a vedl mě do sklepní místnosti. No a bylo po záhadě, přívodní kabeláž byla opravdu rozkousaná malými zoubky, tak jsem do dal do cajku a doporučil nastražit pasti,“ usmívá se při vzpomínkách na divoké devadesátky čerstvý šedesátník.

Začátky v Tesle

V osmdesátých letech, po návratu z vojny, nastoupit jako technik do národního podniku Tesla. Jeho předchozí sen, že bude rockovým kytaristou se začal rozplývat. „Za dobu, co jsem vojákoval, se naše studentská kapela rozpadla, tak se nebylo kam vrátit. Muzika mě bavila dál a chtěl jsem u ní nějakým způsobem zůstat. Využil jsem znalostí ze studia na elektrofakultě a začal po práci občasně zvučit menší koncerty a zábavy,“ popisuje byznysové začátky. Z vydělaných peněz si postupně rozšiřoval aparaturu a portfolio vybavení.

Hudební osvobození v devadesátých letech jej tak zastihlo připraveného. Jen v Praze živelně vznikala řada sklepních klubů, a desítky mladých kapel chtěly vystupovat. „Do muziky se svoboda bez cenzury promítla okamžitě, takže se mohlo zvučit třeba nonstop. Ale chtěl jsem i druhou nohu podnikání. Založil jsem proto firmu na prodej, opravy a instalace audiotechniky,“ pokračuje ve vyprávění.

Koncertů se nevzdal

Právě tato část podnikání se následně ukázala výnosnější a méně náročná než zvučení koncertů. „Dneska bere každý za samozřejmost, že v obchodech a dalších místech hraje hudba. Dříve to běžné nebylo, a my zájem využili. Hlavní pracovní náplň rostoucí firmy se tak přesunula do hotelů, supermarketů, restaurací, kaváren a butiků. Tam všude chtěli moderní ozvučení a my ho dodali a zapojili,” popisuje zlaté roky na přelomu tisíciletí. Tehdy jeho firma získala řadu klientů, které si stále drží.

Jiří se tedy věnuje hlavně údržbě a modernizaci ozvučení ve velkých firmách u stabilních zákazníků. Zároveň s kolegy instalují projektory a ozvučení v novostavbách. Na živou hudbu však ani po desítkách let nezanevřel a aparaturu stále má. „Když má některý z kamarádů muzikantů zájem tak koncert kdykoli ozvučím. Pořád mě to baví,“ usmívá se stárnoucí rocker.

