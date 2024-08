Obyčejná práce: Na kole je to o život, ale už jsem se poučil, říká rozvozce pizzy

Jakub Vávra jezdí závodně na horském kole, a tak o brigádě při studiu vysoké školy příliš nemusel přemýšlet a dal se na rozvoz pizzy. Po každé službě má v nohou desítky našlapaných kilometrů a navíc si při trénování vydělá.

„Je to sice dost riskantní brigáda, mnohdy jde na silnici o zdraví, ale peníze za odšlapané kilometry nejsou špatné,” říká o své práci Kuba. Za každou dodanou pizzu má podle svých slov zhruba šedesát korun a cesta trvá v průměru dvacet minut. Někdy dostane i dýško, ale to si klient musí přinést drobné, protože platby probíhají zásadně bezhotovostně.

„Na dlouhé cesty se nevydávám, jde o rychlost a čas dovozu. Tomu mnohdy odpovídá i styl jízdy, ale už jsem velmi opatrný, protože jsem nehodu zažil,” dodává k problematice arogantních cyklistů v ulicích Prahy. Ti se mnohdy nerozpakují jezdit po chodníku či v protisměru a s nějakými přednostmi si hlavu nelámou. To se vymstilo i Jakubovi, který si po několika měsících v provozu připadal jako nezranitelný král silnic a taky se tak choval. Než drsně narazil.

Pád a tma

„Na pražské magistrále byla zácpa, tak jsem vyrazil po středové čáře mezi auty, a nejednou tma. Probral jsem se na silnici hodně potlučený, ale naštěstí bez vážnějšího zranění,” popisuje jezdec svou nehodu. Stačil k ní okamžik, když řidič stojícího auta otevřel dveře. Následoval náraz a let přes řídítka.

„Policie nás za viníky označila šalamounsky oba. Já neměl co dělat v prostředku silnice a řidič zase neměl otevírat dveře, když stál na červené. Já se sice potloukl a poničil kolo, ale řidiči ani autu se nic nestalo, tak jsme jen zaplatili pokutu a rozešli se bez dalších komplikací,” vzpomíná na chvíli, kterou považuje za zásadní varování.

Od krizového okamžiku začal o svém chování v provozu mnohem víc přemýšlet. „Teď koukám na provoz jinak a mnohem víc si všímám i toho, jak se cyklisté chovají. Mnohdy je to opravdu děsivý pohled, já se naštěstí poučil a přibrzdil. Je lepší přijet o chvíli později, ale zůstat živý,” přemítá o bezpečnosti provozu s tím, že se v metropoli nejexponovanějším dopravním tepnám už raději vyhýbá.

