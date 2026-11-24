Obří nákup ve farmacii. Francouzská Sanofi za 918 miliard spolkne americký Insmed
Francouzský farmaceutický gigant Sanofi oznámil obří akvizici. Za americkou biotechnologickou společnost Insmed zaplatí 41 miliard dolarů, tedy přibližně 918 miliard korun. Nákupem chce posílit vývoj léků na vzácná onemocnění a připravit se na dobu, kdy jeho nejprodávanějšímu přípravku Dupixent vyprší patentová ochrana.
Francouzská farmaceutická skupina Sanofi se pouští do jedné z nejvýraznějších akvizic pod vedením své nové generální ředitelky Belén Garijové. Za americkou biotechnologickou společnost Insmed zaplatí 41 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 918 miliard korun. Nabídka činí 175 dolarů za akcii, což představuje prémii 17,5 procenta proti předchozí závěrečné ceně. Ve srovnání s 18. listopadem, tedy posledním obchodním dnem před zprávou agentury Bloomberg o možné dohodě, je nabízená cena dokonce o 46 procent vyšší. Podle agentury Reuters jde o dosud nejodvážnější krok Garijové od jejího květnového nástupu do vedení francouzské společnosti.
Za miliardovou investicí stojí především snaha zajistit další růst v oblasti imunologie a vzácných onemocnění. Sanofi se totiž připravuje na ztrátu patentové ochrany svého nejprodávanějšího přípravku Dupixent, který se používá při léčbě kožních onemocnění a astmatu. Jeho exkluzivita má skončit na začátku třicátých let. Právě hledání nových zdrojů příjmů patří mezi hlavní priority nové šéfky společnosti.
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Zprávy z firem
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Sanofi nakupuje budoucí růst
Americký Insmed má na trhu dva schválené přípravky na plicní onemocnění, Brinsupri a Arikayce. Vedle nich vyvíjí další léky zaměřené na imunologii a vzácné choroby. Sanofi očekává dokončení transakce v první polovině roku 2027 a předpokládá, že do konce roku 2028 začne akvizice přispívat k růstu zisku na akcii.
„Tato akvizice je důležitým strategickým krokem, který výrazně urychlí náš růst ve střednědobém i dlouhodobém horizontu a dál posílí naši produktovou řadu ve střední a rané fázi vývoje,“ uvedla Garijová.
Nejde přitom o první velký nákup francouzské skupiny. Loni se Sanofi dohodla na převzetí americké společnosti Blueprint Medicines za více než devět miliard dolarů a britské Vicebio za 1,6 miliardy dolarů. V roce 2025 oznámila také akvizici Vigil Neuroscience za 470 milionů dolarů, o rok dříve převzala Inhibrx za 2,2 miliardy dolarů. Nejnovější obchod s Insmed však svou hodnotou všechny tyto transakce výrazně překonává.
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